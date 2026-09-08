Suriye'de Şam yönetimi Türkçe'yi eğitim müfredatından çıkarttı. Bu gelişme özellikle Türkmenler tarafından tepkiyle karşılandı.
KÜRTÇE HAFTADA 2 SAAT VARKEN TÜRKÇE KALDIRILDI
Türkmen nüfusun yoğun yaşadığı yerlerde Türkçe'nin müfredattan çıkartılması tepki topladı. Türkmen Meclisi Kürt nüfusun yoğun yaşadığı bölgelerde Kürtçe'nin haftada 2 saat seçmeli okutulacağına dikkat çekti.
Suriye Türkmen Meclisi Başkanı Abdurrahman Mustafa Şam yönetimini yanlıştan dönmeye ve Türkçe derslerinin verilmesi için gerekeni yapmaya davet etti.