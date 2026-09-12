Türkçe, yüzyıllar boyunca farklı kültürlerle temas ederek zenginleşen devasa bir söz varlığına sahip. Ancak günlük yaşamın hızı ve dijitalleşen iletişim dili, pek çok köklü sözcüğün unutulmasına ya da sözlüklerin tozlu sayfalarına hapsolmasına neden oldu. Taşıdığı derin anlamlar ve fonetik yapılarıyla büyüleyen, duyulduğunda merak uyandıran bu özel kelimeler, Türk dilinin katmanlı zenginliğini bir kez daha gözler önüne seriyor.

Geçmişin izlerini taşıyan ve kökenleriyle edebiyattan tarihe uzanan köprüler kuran nadir sözcüklerden bazıları:

Desise: Arapça kökenli bir sözcük olan desise; arkadan çevrilen gizli oyunları, aldatmacaları ve entrikaları ifade eder.

Güzin: Farsçadan dilimize geçen bu kelime; seçilmiş, seçkin ve herkes arasından beğenilerek öne çıkarılmış olanı tanımlar.

Hami: Koruyucu, gözeten ve kollayan kişi anlamına gelir. Günümüzde daha çok "hamilik etmek" kalıbıyla varlığını sürdürür.

İnhisar: Bir kaynağın, hakkın veya ticaretin tek bir elde toplanması, yani tekel altına alınması durumudur.

İntisap: Bir kuruma, düşünceye ya da kişiye gönüllü olarak bağlanma, onun bir parçası haline gelme anlamı taşır.

Kademli: Türkçe kökenli "kadem" (ayak) kelimesinden türetilmiştir; ayak bastığı yere şans, bereket ve uğur getirdiğine inanılan kişiler için kullanılır.

Çalçene: Gündelik dilde yeri olsa da etimolojik yapısı unutulan kelime, durmaksızın ve lüzumsuz konuşan "geveze" kişileri betimlemek için kullanılır.