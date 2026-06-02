Şirket tarafından yapılan açıklamada, bildirimin Türkiye'deki sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde yatırımcıların bilgilendirilmek için kamuoyuyla paylaşıldığı aktarıldı. RİSK BULUNMADI SEC düzenlemeleri, ABD'de halka açık şirketlere üretim süreçlerinde kullanılan belirli madenlerin kaynağını açıklama yükümlülüğü getiriyor. Özellikle söz konusu madenlerin Demokratik Kongo ve çevresindeki çatışma bölgelerinden temin edilip edilmediğinin raporlanması gerekiyor. Turkcell, yaptığı incelemeler sonucunda kullandığı ihtilaflı madenlerin Demokratik Kongo Cumhuriyeti ve komşu ülkelerden temin edilmiş olabileceğine dair herhangi bir bulguya rastlamadığını bildirdi. HANGİ MADENLER KAPSAM İÇİNDE "İhtilaflı madenler" kapsamında şu hammaddeler bulunuyor: -Kasiterit (kalay cevheri) -Kolumbit-tantalit (tantal cevheri) -Altın -Volframit (tungsten cevheri) Bunlardan elde edilen kalay, tantal ve tungsten de SEC düzenlemelerinin kapsamına giriyor. Şirket, SEC'e sunulan detaylı raporun yatırımcıların erişimine açıldığını belirterek ilgili dokümanın yatırımcı ilişkileri sayfasında yayımlandığını duyurdu.

