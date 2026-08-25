2008-2010 yılları arasında Deniz Harp Okulu Komutanlığı yapan ve daha sonra istifa eden emekli tuğamiral Türker Ertürk hakkında, bir sosyal medya hesabı üzerinden paylaşılan video içerikleri gerekçe gösterilerek Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturma 'halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit' ve 'suç işlemeye tahrik' suçlamalarından başlatılırken, Ertürk gözaltına alındı. Savcılık tarafından tutuklama istemiyle Bakırköy Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen Türker Ertürk tutuklandı. Hakkında iddianame hazırlanan Ertürk hakkında 6 yıla kadar hapis istendi.

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