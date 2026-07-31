ABD merkezli uluslararası finansal hizmetler grubu Freedom Holding Corp. iştiraki Freedom Finansal Hizmetler A.Ş., Turkish Bank'ın çoğunluk hisselerinin devralınmasına ilişkin sürecin tamamlandığını açıkladı.

Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre, Özyol Holding A.Ş. ve National Bank of Kuwait'e ait, banka sermayesinin yüzde 99,31'ini temsil eden payların devri 31 Temmuz 2026 itibarıyla resmen tamamlandı.

BANKANIN UNVANINDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI

Pay devrinin ardından gerçekleştirilen genel kurul toplantısında, Turkish Bank A.Ş. unvanının "Freedom Bank A.Ş." olarak değiştirilmesine karar verildi.

Söz konusu kararın tescil edilmesi için Ticaret Sicili'ne başvuru yapıldı.

YENİ YÖNETİM KURULU OLUŞTURULDU

Genel kurulda alınan kararlabankanın yeni yönetim kurulu da belirlendi. Buna göre, Vladimir Pochekuev yönetim kurulu başkanı olurken, Timur Turlov yönetim kuruluna dahil oldu.

Hikmet Cenk Eynehan yönetim kurulu üyesi ve genel müdür olarak görev yapacak. Furkan Evranos ile Ayşe Hale Yıldırım da yönetim kuruluna seçildi.

ONAY TEMMUZ AYINDA ALINMIŞTI

Freedom Finansal Hizmetler A.Ş., 1 Temmuz 2026'da Turkish Bank'ın yüzde 99,32 hissesinin devralınmasına yönelik BDDK ve Rekabet Kurumu onaylarını aldığını duyurmuştu.

Hisse devrinin tamamlanmasıyla Freedom Holding, Türkiye bankacılık sektörüne Freedom Bank markasıyla giriş yapmış oldu.