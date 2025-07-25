Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde 20 Temmuz'da başlayan orman yangını, Afyonkarahisar sınırlarına kadar ilerledi.
Burada yangına müdahale eden 5'i orman işçisi ve 5 AKUT gönüllüsü 10 kahraman, alevler arasında kalarak hayatını kaybetti.
Türkiye, yaşamını yitiren ekibin üzüntüsünü yaşarken Aydın'ın Koçarlı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde çekildiği iddia edilen görüntü kentte tepkilere neden oldu.
Halk TV'nin haberine göre, Aydın'ın Koçarlı ilçesinde AKP Koçarlı İlçe Başkanı Fatih Demir’in oğlu Durmuş Demir’in doğum günü kutlaması bugün Koçarlı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nde yapıldı.
Durmuş Demir’in ilçe müdürlüğündeki şef koltuğunda oturması, Koçarlı Orman İşletme Şefi Hatice Urfalıoğlu ve yanındakilerle iş yeleği giyerek pastayla poz vermesi büyük dikkat çekti.
Demir fotoğrafının üzerine "O parayla olmaz be gülüm" başlıklı bir şarkı paylaştı.