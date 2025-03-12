Suriye'de Esad'ın devrilmesi ve Suriye Geçiş Hükümeti'nin kurulmasının ardından yeni bir gelişme yaşandı.
Türkiye’nin terör örgütü olarak kabul ettiği HTŞ’nin 13 militanı Emniyet’in terör listesinde yer alıyordu.
Kırmızı, sarı ve gri kategorilerde yer alan terör listesindeki HTŞ üyelerinin isimleri şöyleydi:
“Savaş Özaslan, Cemal Dinler, Şenol İşık, Tahsin Baykara, Furkan Akkuş, Hüseyin Demir, Kenan Canlı, Mehmet Özbek, Muhammed Ertoy, Muhammet Ahmet Bahçacı, Nedim Koparal, Orhan Çelik, Sait Ali Gürsoy.”
Buna göre, Emniyet’in arananlar listesinde yer alan 13 HTŞ’liden 5’i terör listesinden çıkarıldı.
Terör listesinden çıkarılan isimler şöyle:
“Savaş Özaslan, Şenol İşık, Kenan Canlı, Nedim Koparal, Sait Ali Gürsoy.”
Emniyet’in terör listesinin güncel hali ise şöyle:
HTŞ TERÖR LİSTESİ'NDEN ÇIKAR MI?
SÖZCÜ TV muhabiri İlknur Yağumli ise, "HTŞ terör listesinden çıkarılabilir mi?" sorusunun yanıtını canlı yayında verdi.
HTŞ'nin terör listesinden çıkması için BM'ye üye ülkelerden talepte bulunulması gerekiyor. Bunun ardından tüm üyelerin oy birliğiyle "Güvenlik Konseyi Yaptırımlar Komitesi"nde karar alması gerekiyor.
Bu adımların ardından terör listesi güncellenebiliyor.