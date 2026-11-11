Antalya’da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31), Kafkaslar ve Balkanlar hattında enerji haritasını yeniden şekillendirecek kritik bir zirveye sahne oldu.

Türkiye, Azerbaycan, Bulgaristan ve Gürcistan arasında temiz enerji sektöründeki iş birliğini derinleştirmeyi ve bölgesel enerji iletim hatlarını entegre etmeyi hedefleyen “Temiz Enerji Alanında Stratejik Ortaklığa İlişkin Anlaşma” imzalandı.

Törende imzalar Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Azerbaycan Enerji Bakanı Parviz Şahbazov, Bulgaristan Enerji Bakanı Iva Petrova ile Gürcistan Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Sürdürülebilir Kalkınma Bakanı Mariam Kvrivishvili tarafından atıldı.

ELEKTRİĞİN SINIR ÖTESİ İLETİMİ GÜVENCE ALTINA ALINIYOR

İmzalanan anlaşma; temiz enerji kaynaklarından elde edilen elektriğin sınır ötesi iletimi, dağıtımı ve ticaretinin genişletilmesini, ülkeler arasında güvenli ve kesintisiz enerji iletimine yönelik teknik ve düzenleyici çerçevelerin oluşturulmasını güvence altına alıyor. Girişim kapsamında ayrıca enerji altyapısına paralel olarak fiber optik kablolar üzerinden veri ve iletişim aktarımının sağlanması da hedefleniyor.

4 ÜLKE KORİDORUNDAN AVRUPA'YA TAŞINACAK

Temelleri 2024 yılında atılan ve Nisan 2025’te Bakü’de imzalanan mutabakat zaptıyla olgunlaşan iş birliğinin artık bağlayıcı bir hükümetlerarası anlaşmaya dönüştüğünü vurgulayan Bayraktar, temiz enerjinin Azerbaycan-Gürcistan-Türkiye-Bulgaristan koridoru üzerinden Avrupa pazarlarına kesintisiz taşınacağını belirtti.

Bayraktar, elektrifikasyonun hızlandığı bir süreçte hayata geçirilen bu adımın ülkeler arasındaki enerji bağlarını pekiştirirken, Avrupa kıtasının enerji arz güvenliğine ve kaynak çeşitliliğine de kritik bir katkı sunacağını ifade etti.