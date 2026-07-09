Ankara'da düzenlenen NATO Liderler Zirvesi'nde savunma projelerinin finansmanı adına tarihi bir adıma imza atıldı. Aralarında Türkiye, Kanada, Arnavutluk, Belçika, Yunanistan, Letonya, Lüksemburg, Romanya'nın yer aldığı 8 NATO üyesi ülke ve Ukrayna'nın da bulunduğu üye devletler, savunma harcamalarını rahatlatacak ortak bir "Savunma, Güvenlik ve Direnç Bankası" (DSRB) kurulması konusunda niyet beyanında bulundu.

Savunma sanayisi projelerine uzun vadeli ve düşük maliyetli finansman sağlamayı amaçlayan bankanın, 100 milyar sterline (yaklaşık 134 milyar dolar) kadar ucuz sermayenin kilidini açması hedefleniyor. Merkezinin Kanada'da olması öngörülen yeni finans kuruluşunun, 2027 yılında resmen faaliyete geçirilmesi planlanıyor.

KRİTİK PROJELERE KAYNAK AKTARMANIN ÖNÜ AÇILACAK

Müttefik ülkelerin hükümetlerine erişilebilir krediler gibi finansal kolaylıklar sunacak olan banka, hükümetlerin savunma harcamaları nedeniyle bütçelerinde mali baskı yaşamadan kritik projelere kaynak aktarmasının önünü açacak.

Savunma ve güvenlik firmalarının ticari bankalardaki işlemleri için garantörlük üstlenecek olan kurum, özel bankaları da savunma sektörüne daha kolay yatırım yapmaya teşvik edecek. Uzmanlar, NATO ülkelerinin yaklaşık yüzde 70'inin Almanya gibi en yüksek kredi notuna sahip ülkelerden daha fazla borçlanma maliyetiyle karşı karşıya olduğuna dikkat çekerek, kurulacak bankanın kendi yüksek kredi notu sayesinde müttefiklerin kredi gücünü bir araya getireceğini ve ucuz kaynak sağlayacağını belirtiyor.

KANADA BAŞBAKANI NATO ZİRVESİ'NDE AÇIKLAMA YAPTI

NATO Zirvesi'nde konuya ilişkin açıklama yapan Kanada Başbakanı Mark Carney, müttefiklerin savunma yatırımlarını artırıp endüstri kapasitelerini genişlettiği bu dönemde büyük ölçekli kamu ve özel sermayeyi harekete geçirme ihtiyacının farkında olduklarını ifade ederek, sağlam bir kredi tabanı üzerine kurulacak bankanın üye ülkelerin sermayeye erişimini kalıcı olarak genişleteceğini dile getirdi.