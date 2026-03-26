Antalya Spor Salonu’nda gerçekleştirilen organizasyonun ilk gününde tüm kategorilerde poomsae müsabakaları yapıldı. Türk sporcular, poomsae branşında 44 kategoride yapılan yarışmalarda 36 altın, 34 gümüş ve 46 bronz olmak üzere toplam 116 madalya elde etti.

Organizasyon kapsamında gerçekleştirilen ödül töreninde sporculara madalyaları; Türkiye Taekwondo Federasyonu Başkanı Bahri Tanrıkulu, Dünya Taekwondo Federasyonu Teknik Delegesi Usman Dildar, Dünya Taekwondo Federasyonu Poomsae Komite Üyesi Nuri Shirali, Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan, Türkiye Taekwondo Federasyonu As Başkanı Engin Sarıkaya, Türkiye Taekwondo Federasyonu Genel Sekreteri Emrah Taşdemir, Türkiye Taekwondo Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Erişik, Türkiye Taekwondo Federasyonu Özel Kalem Müdürü Alper Kara, Merkez Hakem Kurulu Başkanı Cumhur Dönmez, Merkez Hakem Kurulu Başkan Yardımcısı Barış Tosun, KPNP Avrupa Direktörü Abdullah Ünlübay, Türkiye Taekwondo Poomsae Milli Takım Teknik Direktörü Şaban Değirmenci ve Para Taekwondo Milli Takım Teknik Sorumlusu Halil İbrahim Mercimek takdim etti.

Turnuvada 26-27 Mart tarihlerinde yıldızlar, 28-29 Mart’ta gençler, 30-31 Mart’ta ise büyükler kategorisindeki müsabakalar gerçekleştirilecek.