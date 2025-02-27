Türkiye Adalet Akademisinin kuruluş ve görevleriyle ilgili usul ve esasları düzenleyen Türkiye Adalet Akademisi Kanunu Resmi Gazete'de yayımlandı. Kanun, Türkiye Adalet Akademisinin kuruluşu, organları, görevleri ve personeli ile Akademi tarafından yapılan eğitim ve öğretim faaliyetlerini kapsıyor.

Kanuna göre, Türkiye Adalet Akademisi hâkim ve savcı yardımcıları ile hâkim ve savcıların meslek öncesi ve meslek içi eğitimlerini planlamak ve uygulamakla görevli olacak. Ayrıca, avukatlar, noterler ve hukuk alanında çalışan diğer meslek gruplarına yönelik eğitim programları düzenleyebilecek. Akademi, hukuk ve adalet alanında bilimsel çalışmalar yaparak uluslararası gelişmeleri takip edecek ve projeler geliştirecek.

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM PROGRAMLARI DÜZENLENECEK

Akademi, Başkanlık ve Eğitim Kurulu olmak üzere iki ana yapıdan oluşacak. Eğitim Kurulu, Adalet Bakanı veya görevlendirdiği bakan yardımcısının başkanlığında toplanacak. Yargıtay, Danıştay ve Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) gibi yargı organlarının temsilcileri de kurulda yer alacak. Bunun yanı sıra, Hukuk Araştırmaları Merkezi kurulacak ve hâkim-savcıların uzmanlaşmasını sağlamak amacıyla lisansüstü eğitim programları düzenlenecek.

Akademi, hâkim ve savcılar için uzmanlık ve sertifika programları açabilecek. Ayrıca, yabancı yargı mensuplarına yönelik eğitim programları düzenlenebilecek. Akademi, genel bütçeden tahsis edilecek ödeneklerin yanı sıra bağış ve vasiyetlerden de gelir elde edebilecek. Akademi hizmetleri, hâkim ve savcı eğitimleri hariç olmak üzere ücretli olacak. Denetimi ise Adalet Bakanlığı müfettişleri tarafından gerçekleştirilecek. Kanunun yürürlüğe girmesiyle birlikte, Akademi bünyesindeki mevcut personel ve yöneticiler, yeni yapıya uygun şekilde atanmış sayılacak.

BAŞKANININ GÖREV SÜRESİ UZATILDI

Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilen 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 50. maddesi yeniden düzenlendi. Buna göre, ceza infaz kurumları ve tutukevleri personeli eğitim merkezlerinde eğitim görenler hariç olmak üzere, Adalet Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı personelinin eğitim planlaması ve uygulanması Bakanlık tarafından yürütülecek. Ayrıca, personel eğitim merkezleriyle ilgili işlemler de yeni düzenlemeye göre şekillenecek.

4 YILA ÇIKARILDI

Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilen Türkiye Adalet Akademisi Başkanı’nın görev süresine ilişkin düzenleme de kararnamede yer aldı. Önceki düzenlemede 3 yıl olan görev süresi, 4 yıla çıkarıldı. Bu değişiklikle birlikte, halihazırda görevde bulunan Türkiye Adalet Akademisi Başkanı’nın süresi de atandığı tarihten itibaren 4 yıl olarak kabul edilecek.