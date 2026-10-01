Türkiye, Doğu Akdeniz'de Oruç Reis ve beraberindeki gemilerle yürütülecek bilimsel araştırma ve sualtı çalışmaları için yeni bir NAVTEX yayımladı.

KKTC ile planlanan doğal gaz hattı güzergahını kapsayan faaliyetler Yunanistan ve Güney Kıbrıs arasındaki sualtı enerji kablosu projesi hakkında tartışmaların yaşandığı bir dönemde geldi.

Seyir, Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı (SHODB), Doğu Akdeniz’de bilimsel araştırmalar ile sualtı çalışmaları gerçekleştirilmesi amacıyla yeni bir NAVTEX duyurusu yayımladı.

Antalya Hidrografik İstasyonu tarafından yayımlanan ve 26 Ekim’e kadar geçerli olacağı bildirilen NAVTEX kapsamında, belirlenen sahada kapsamlı incelemeler yürütülecek.

YUNAN BASININDAN 'DENGELER DEĞİŞECEK' YORUMU

1-25 Ekim 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek faaliyetlerde Oruç Reis araştırma gemisinin yanı sıra Denar Pathfinder, Denar Echo ve Kırıcı isimli gemiler görev yapacak.

Bölgede yürütülecek bilimsel araştırma ve sualtı çalışmalarının, denizaltı yapısına ilişkin bilgi toplamayı hedeflediği kaydedildi.

Yayımlanan NAVTEX, komşu ülke medyasında da dikkatle takip edildi. NAVTEX duyurusunun KKTC ile Türkiye arasında inşa edilecek doğal gaz hattının güzergahını kapsadığına dikkat çeken Yunan basını, söz konusu projenin Kıbrıs'taki dengeleri değiştireceğini yazdı.

AYLARDAN BERİ HAZIRLIK YAPILIYORDU

Söz konusu saha araştırmalarının altyapısını oluşturan adımlardan biri geçtiğimiz aylarda atılmıştı.

Türkiye ile KKTC arasında 10 Temmuz'da "KKTC'ye Doğal Gaz Tedarikine Dair Mutabakat Zaptı" imzalanmıştı.

KKTC Cumhuriyet Meclisi'nde düzenlenen törene Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Başbakan Ünal Üstel, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri ile her iki ülkeden bakanlar ve milletvekilleri katılmıştı.