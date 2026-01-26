Altının ons fiyatı gün içerisinde uluslararası piyasalarda 5 bin 111 dolara kadar yükselerek tüm zamanların en yüksek seviyesini görürken, bu durum binlerce vatandaşın kuyumcuları akın etmesine neden oldu.



İstanbul ve Ankara başta olmak üzere birçok ilde kuyumcularda sıra dışı bir yoğunluk yaşanırken, altın yatırımcısı yükselişlerin devam edip etmeyeceğini merak ediyor.

Türkiye'de altın piyasalarının nabzını tutan Kapalıçarşı'da benzeri görülmemiş bir hareketlilik yaşanırken, altın ve para piyasaları uzmanı Reşat Yılmaz, yaşanan yükselişler için "Piyasada Trump rüzgarı esiyor" ifadelerini kullandı.

FİZİKİ ALTIN SATIN ALMAK İSTEYENLER DAHA FAZLA ÖDEYECEK



Yılmaz, geçmişte benzeri görülmemiş şekilde fiziki altın fiyatlarının, banka üzerinden satışı yapılan altını geride bıraktığını belirterek "Gram altın 7 bin 100 TL gözüküyor ama 7 bin 330 liradan aşağıya gram satılmıyor. Altın fiyatları şu anda sağlıklı değil. Ons altında 5 bin dolar kırmızı çizgiydi, orayı kırdığı gibi hızla yükselmeye de devam ediyor.



'ALTIN FİYATLARINDA MUTLAKA BİR GERİ ÇEKİLME OLUR'



Ons altının 5 bin bandında kalıcı olması halinde kısa sürede xauusd paritesini 5400'ün üzerinde görebiliriz. Bu da paralel olarak gram altını 8 bin TL seviyelerine taşıyacaktır. Altına çok yüksek bir talep var. Ancak hareketler çok sert olduğu için, mutlaka bir geri çekilme olur.



Fakat yaşanacak küçük çaplı düşüşler kalıcı olmaz. Artık altının ons fiyatında 4.800 bandının altı çok zor gözüküyor. Elbette bu sert yükseliş altın imalatı yapanları sert şekilde vurdu. Bu sert hareketlerin kuyumculara çok da bir faydası bulunmamakta. Son dönemde bankalar hızlı şekilde altına yöneldi, bu nedenle kıymetli madenlerin geleceği parlak.

GÜMÜŞTE YENİ REKORLAR YOLDA



Altını konuşuyoruz ama gümüşte her gün yeni rekorlar geliyor. Gümüşün onsu 110 doları aşarak rekor kırmış durumda. Serbest piyasada gümüşün gramı 148 TL. Beklenti yıl sonuna kadar gümüşün gramının 200 lirayı göreceği yönünde.



Vatandaşlar dövizden kaçıyor, herkes kendini sağlama almak için değerli metallere yönelmiş durumda. Ancak şu seviyelerden kimsenin altın satın almasını tavsiye etmem çünkü mutlaka bir geri çekilme olacaktır. Biraz daha düştükten sonra altın satın alabilirler. Cumhuriyet altını bugün itibarıyla 50 bin lira bandına dayanmış durumda.



GÖZLER ÇARŞAMBA GÜNÜ AÇIKLANACAK KARARDA



Fed'in çarşamba açıklayacağı faiz kararını şu anda piyasa satın almış durumda. Beklenti faizlerin 0.25 baz puan düşeceği yönünde. Ben 40 yıldan beri Tahtakale piyasasındayım ve altında yaşanacak her düşüş alım için yeni bir fırsattır. Vatandaşlar sık sık 'Hangi seviyeden alınır?' diye soruluyor ama paranız varsa biraz düştükten sonra altını almaktan kaçınmayın.



"ALTIN KARABORSAYA DÜŞERSE ŞAŞIRMAYIN"



Yıl sonunda gram altının 10 bin lirayı aştığını görme ihtimalimiz çok yüksek. Senelerin tecrübesiyle şunu söylüyorum, belki de ilerleyen günlerde altın karaborsaya düşebilir.