Türkiye’de yastık altı birikimlerin ve yatırımların ilk adresi her zaman altın oluyor. Gram, çeyrek, yarım ya da bilezik fark etmeksizin toplumun her kesimi altını en güvenli liman olarak görüyor.

Piyasa uzmanları ve finans analistleri, Türk yatırımcısının altına olan sevgisine rağmen yatırım stratejisinde ciddi mantık hataları yaptığını belirtiyor. Normal şartlarda karlı bir yatırımın formülü "düşükten alıp yüksekten satmak" iken, Türkiye'de bu formül tam tersi bir refleksle işliyor.

ALTIN YATIRIMCISI PSİKOLOJİK TUZAĞA DÜŞÜYOR

Uzmanların tespitlerine göre, altın fiyatlarında yukarı yönlü bir hareket başladığında vatandaşlar arasında "fiyatlar daha da uçacak" beklentisi oluşuyor.

Bu psikolojiyle, alımlar fiyatın en zirveye ulaştığı noktalarda hız kazanıyor. Madalyonun diğer yüzünde ise tam bir panik havası hakim. Altın fiyatlarında kar satışları veya piyasa koşulları nedeniyle gerileme yaşandığında, yatırımcılar "daha çok düşecek" korkusuyla ellerindeki altını zararına dahi olsa elden çıkarıyor. Analistler, bu panik dalgasının yatırımcıya her zaman kaybettirdiğinin altını çiziyor.

"BU FİYATLAR SATIŞ DEĞİL, TOPLAMA NOKTASI"

Kuyumculardan ve sektör temsilcilerinden gelen açıklamalar da yatırımcının yaptığı bu hatayı doğrular nitelikte. Geçtiğimiz dönemlerde yüksek seviyelerden işlem gören altının, yaşanan geri çekilmelerle birlikte aslında çok cazip bir konuma geldiğini belirten kuyumcular şu değerlendirmede bulunuyor:

"Zirve fiyatlardan sonra yaşanan gevşemeler, altın satmak için değil, aksine birikimlere yeni altın eklemek için büyük bir fırsattır. Yatırımın en temel kuralı unutulmamalı: Altın fiyatı tırmanırken izlenir, fiyatlar gerilediğinde ise satın alınır."

Uzmanlara göre altını gerçek bir kazanç aracına dönüştürmenin yolu, kısa vadeli spekülasyonlardan uzak durup sabırlı olmaktan geçiyor. Altının orta ve uzun vadeli bir birikim enstrümanı olduğunu hatırlatan finans çevreleri, yatırımcılar için şu kurtarıcı adımları sıralıyor:

Fiyat Düşüşlerini Fırsata Çevirin: Fiyatlar gerilediğinde panik yapmak yerine, bütçe elverdiğince kademeli alımlarla maliyet düşürülmeli.

Zararına Bozdurmayın: Piyasadaki geçici düşüş dalgalarında varlıklar kesinlikle zararına nakde çevrilmemeli.

Yükseliş Trendini Bekleyin: Gerçek bir kar elde etmek için piyasanın sakinleşmesi ve altının yeniden yükseliş trendine girerek yeni zirveleri test etmesi sabırla beklenmeli.

Yatırım tavsiyesi değildir.