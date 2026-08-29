Türkiye’de enflasyonun etkilerini azaltmak amacıyla uygulanan döviz kuru politikası ve artan maliyetler, yabancı turistler için bile baş edilemez hale geldi.

Bloomberg'in haberine göre İngiliz, Alman ve Rus turistler Türkiye'nin tatil beldelerinde artan fiyatlardan dolayı Tunus, Karadağ gibi ülkeleri tercih ediyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre, toplam yabancı ziyaretçi sayısı geçen yılın aynı dönemlerine kıyasla mayıs ayında yüzde 3,6, haziranda yüzde 4 ve temmuzda yüzde 0,3 oranında geriledi.

Düşüşte en çok Avrupalı turistlerin Türkiye'den ayağını çektiği görüldü. Türkiye’ye en çok turist gönderen üçüncü ülke konumundaki İngiltere’den gelenlerin sayısı geçen ay yüzde 11 oranında azaldı.

TURİSTLER ARTIK BU ÜLKELERE GİDİYOR

Türk lirasındaki değer kaybının enflasyonun altında tutulmasını hedefleyen döviz kuru politikası, yerel tüketicilerin üzerindeki yükü ve enflasyonu hafifletmeyi amaçlasa da dövizle gelen yabancı ziyaretçiler için ülkeyi daha pahalı hale getiriyor.

Tur operatörleri ve seyahat acenteleri, bu durumun yanı sıra İran savaşının yakınlığının da turistlerin ilgisini ve turlar için uygun fiyatlandırma imkanlarını olumsuz etkilediğini açıkladı.

İngiltere merkezli seyahat şirketi Holiday Extras'a göre Türkiye'ye giden tatilcilerin büyük bir kısmı artık Slovenya, Karadağ ve Tunus gibi alternatif ülkelere gidiyor.

İngiltere’de öğretmenlik yapan ve aynı zamanda küçük bir seyahat acentesi işleten Donna ve Dave Needham çifti, 2021 yılından bu yana çocuklarıyla birlikte Türkiye’yi 5 kez ziyaret etti.

FİYATLARDA İNANILMAZ ARTIŞ

Antalya’da bir ticaret şirketi işleten ve villa kiralayan Tony Basoglu, "Birçok kişi Türkiye'ye ucuz bir tatil rotası gözüyle bakıyordu. Artık durum böyle değil. İnsanlar buraya gelip yine harika vakit geçiriyorlar ancak artık ucuz değil." değerlendirmesinde bulundu.

Bu yaz Akdeniz kıyılarına yaptıkları ziyarette önceki yıllara kıyasla büyük bir fiyat farkı yaşadıklarını ve 15 dakikalık bir jet-ski sürüşünün geçen yılki 20 sterlinlik (1,300 TL) seviyeden 90 sterline (5 bin 875 TL) yükseldiğini aktaran Donna Needham, "Türkiye gelecek yıl ilk tercihimiz olmayacak" dedi.

Öte yandan, vize alabilen Türk vatandaşlarının da yurt içindeki tatiller yerine komşu Yunanistan dahil olmak üzere yurt dışına gider oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 2025 yılında yurt içi tatil seyahati sayısı bir önceki yıla göre daralarak Covid-19 pandemisinden bu yana ilk kez geriledi.

DAHA AZ TURİST, DAHA ÇOK HARCIYOR

Gelen yabancı turist sayısındaki düşüşe rağmen, ziyaretçilerin harcama tutarlarının artması sebebiyle bu durum henüz Türkiye'nin turizm gelirlerine yansımadı.

2025 yılında gayrisafi yurtiçi hasılanın (GSYH) yüzde 4,1’ini oluşturan turizm sektörü, dış dengeyi desteklemek ve Türk lirasını stabilize etmek açısından döviz girdisine dayanmayı sürdürüyor.

Martı Otel İşletmeleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili Emre Narin, turizm yatırımcıları için temel sorunun ziyaretçi sayısından ziyade yükselen maliyetler ve döviz kuru politikası baskısı altında kâr marjlarını korumak olduğunu belirtti.

İran savaşının en yoğun erken rezervasyon döneminde patlak vermesinin zorlukları artırdığını vurgulayan Narin, "Sezon çalkantılı bir başlangıç yaptı. İşler ancak temmuz ayında hareketlenmeye başladı." ifadelerini kullandı.