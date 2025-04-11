Ünlü oyuncu Selçuk Yöntem, İBB Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından protestolara katılan ve gözaltına alınan gençler için sosyal medya üzerinden destek mesajı yayımladı.

Yöntem, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “Demokratik haklarını kullanarak taleplerini dile getiren gençleri serbest bırakın! Onları özgürlüklerinden ve eğitim haklarından mahrum bırakmanın kime ne faydası var?”

Usta oyuncu Nebahat Çehre de tutuklanan gençlerin serbest bırakılmasını talep etti. Çehre, “Çocuklarımı içeriden çıkarın! Kalbimde, ruhumda dayanmakta ve anlamakta zorlanıyorum. Nice umudu, hevesi, aşkı, sevdası olan güzeller güzeli çocuklarımız içeride, anası babası yasta. Ben Cumhuriyet kadınıyım. Kanımın son damlasına kadar demokrasi, hak ve özgürlüğün yanında olacağım” dedi.