CHP Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, yurttaşın Türkiye’de makarna, un, yağ, bakliyat gibi en temel ihtiyaçlarını dahi yüksek fiyatlardan almak zorunda kalırken, aynı ürünlerin Almanya’daki zincir marketlerde nerdeyse yarı fiyatına satıldığını belirtti.

CHP Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, “Bir zamanlar Avrupa pahalı derdik. Bugün Almanya’daki markette yağ, un, makarna gibi temel gıda maddelerinin birçoğu Türkiye’ye göre daha ucuz. Et ve süt ürünleri arasındaki fiyatlarda ise dağlar kadar fark var. Asgari ücret alım gücünü yitirmiş, temel ihtiyaçlara dahi yetmez hale gelmiştir. Bu kabul edilemez bir yoksullaşma ve adaletsizliktir. Geldiğimiz noktada Türkiye, Avrupalılar için bile oldukça pahalı” dedi.

12 SEPET FARK VAR

Türkiye’deki asgari ücretli maaşıyla temel gıdalardan oluşan sepetini yaklaşık 8 kez, Almanya’daki asgari ücretlinin ise 20 kez doldurabildiğini aktaran Bakırlıoğlu, “Yani Türkiye’deki asgari ücretlinin, iktidardan 12 sepet alacağı var. Üstelik bu karşılaştırma Mayıs 2025 fiyatları üzerinden, Euro cinsinden yapıldığında dahi Türkiye aleyhine ciddi bir tablo ortaya çıkıyor” ifadesini kullandı. Türkiye ve Almanya’da yaygın ve görece ucuz iki marketteki temel gıda ürünlerinin fiyatlarını karşılaştırdığını bildiren Bakırlıoğlu, şunları kaydetti: “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘kâr amacı gütmüyor’ diyerek tanıttığı Tarım Kredi Kooperatifi marketlerinin varsa kendi ürünlerini, yoksa da yaygın olarak bilinen marka ürünlerini baz aldık. Türkiye’deki asgari ücretli temel gıdalardan oluşan sepetini 2 bin 940 liraya doldurabilirken, Almanya’daki asgari ücretli sepetini sadece 88.90 Euro’ya dolduruyor.”

CHP Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu

Et ve sütte tablo içler acısı

Bakırlıoğlu şu ifadeleri kullandı: “Almanya’da asgari ücretli Alman Hans 1 kilogram tavuğu 4 Euro’ya yerken, bizim asgari ücretlimiz 175 liradan yiyebiliyor. Almanya’da asgari ücretli maaşıyla 450 kilo tavuk yerken, Türkiye’de sadece 126 kilo tavuk yiyebiliyor. Türkiye’de asgari ücretli maaşıyla 35 kilo dana kıyma alırken, Almanya’daki asgari ücretli 181 kilo kıyma alabiliyor. Türkiye’de Big Mac menü 320 lira, Almanya’da ise 12.49 Euro. Almanya’da asgari ücretli bin 651 tane 1 litrelik süt alabiliyorken, Türkiye’de yalnızca 526 adet litrelik süt alınabiliyor.”