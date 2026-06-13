2026 FIFA Dünya Kupası ilk maçında 14 Haziran Pazar günü TSİ 07.00'de Vancouver'da Avustralya ile karşılaşacak. Mücadele TRT 1’den yayınlanacak.
TRT'de yayınlanacak karşılaşmanın spikeri de belli oldu. A Millilerimizin oynayacağı maçı spiker Özkan Öztürk anlatacak.
AVUSTRALYA İLE 3. KEZ
A Milli Futbol Takımı, Avustralya ile tarihinde 3. kez karşılaşacak. Milliler, rakibiyle daha önce oynadığı iki maçı da kazandı. Mayıs 2004'te oynanan maçları Türkiye 1-0 ve 3-1'lik skorlarla kazandı.
MUHTEMEL 11’LER
Türkiye: Uğurcan, Zeki, Merih, Abdülkerim, Ferdi, Hakan, Orkun, Arda, Yunus, Barış Alper, Kerem.
Avustralya: Ryan, Italiano, Circati, Burgess, Souttar, Bos, Metcalfe, O'Neill, Irvine, Velupillay, Toure.