CHP ve muhalefetin çağrıları üzerine vatandaşlar sokaklara döküldü. Belediye binaları ve meydanlarda bir araya gelen vatandaşlar, gözaltı kararını protesto etti.

Uğur Mumcu Meydanı’nda gerçekleştirilen basın açıklamasına çok sayıda partili katıldı. Toplanan kalabalık, sloganlar atarak İmamoğlu’nun gözaltına alınmasına karşı tepkisini dile getirdi.

"CUMHURİYET HALK PARTİMİZ TÜRKİYE’NİN BİRİNCİ PARTİSİDİR"

CHP Sinop İl Başkanı Aykut Cem Yalçınkaya, basın açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye, halkın seçme ve seçilme hakkını hedef alan, Erdoğan iktidarının siyasi ömrünü uzatmak için düzenlediği büyük bir siyasi saldırıyla güne uyandı. Erdoğan ve etrafındaki dar çıkar çevresi, halkın iradesine açık bir darbe girişiminde bulundu. Bu, millete yönelik topyekun bir saldırıdır. Son seçimlerde halkın tercihiyle Cumhuriyet Halk Partimiz, Türkiye’nin en büyük partisi haline gelmiştir.

Bu bir darbedir! Halkın iradesinin yerine geçmek, ona engel olmak ya da milletin kararını yok saymak için güç kullanmak darbedir. Şu anda, bir sonraki cumhurbaşkanını milletin seçmesini engellemek isteyen bir güç iş başındadır. Bu güç, ülkeyi kendi iktidarı için rehin almayı hedefleyen dar ve küçük bir çıkar grubudur. Bu güç durdurulmazsa, 86 milyon vatandaşımızın can ve mal güvenliği tehlikeye girecek, ülkemiz felakete sürüklenecektir. Aynı şekilde, her türlü pervasızlığı kendine hak gören bu siyasi azınlık, Cumhuriyetimizin 100 yılı aşan temel ilkelerini ve çok partili demokrasimizi yok etmek için bu sabah itibarıyla harekete geçti. Ekrem İmamoğlu ve Cumhuriyet Halk Partisi, adalet ve demokrasi isteyen herkesin ortak sesi, nefesi ve iradesidir."

MANİSA’DA VATANDAŞLAR SOKAKLARA ÇIKTI

CHP Manisa İl Başkanlığı, İmamoğlu’nun gözaltına alınmasını il binası önünde protesto etti. CHP Manisa İl Başkanı İlksen Özalper, "Erdoğan ve çevresindeki dar çıkar grubu, halkın seçme ve seçilme hakkına yönelik açık bir darbe girişiminde bulundu. Bu, millete karşı topyekun bir saldırıdır" dedi.

ERDOĞAN’IN MEMLEKETİNDE ‘İMAMOĞLU’ İÇİN EYLEM

İmamoğlu’nun gözaltına alınmasına tepkiler artarken, Rize’den de dikkat çeken görüntüler geldi. Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Çervatoğlu, “Fındıklı’da Ekrem İmamoğlu’na ve irademize sahip çıkmak için yürüdük! Adalet Nöbeti’ne başlıyoruz!” notuyla bir paylaşım yaparak eylemin görüntülerini yayınladı.

MUĞLA’DA CHP’LİLERE BİBER GAZLI MÜDAHALE

Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasına tepki olarak Muğla’da düzenlenen gösterilerde, CHP İl Gençlik Kolları Başkanı Nazım Şardoğan ve 4 kişi gözaltına alındı.

İmamoğlu’nun evine yapılan operasyonla gözaltına alınmasının ardından, CHP Muğla İl Örgütü, İmamoğlu’na destek olmak için Muğla Adalet Sarayı’na yürümek istedi. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü ve vatandaşların da katıldığı yürüyüşte, polis biber gazıyla müdahale etti. Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü’ye biber gazı sıkılmasıyla arbede yaşanırken, CHP İl Gençlik Kolları Başkanı Nazım Şardoğan ve 2 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.