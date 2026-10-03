Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu Başkanı Alpaslan Çakar, fon soruşturmasının bankacılık sektörünü olumsuz etkilemeyeceğini söyledi.

Çakar, TBB üyelerinin katıldığı "Dönüşümün Finansmanı: COP31 Yolunda Türkiye" adlı basın toplantısında, fon soruşturmasına ilişkin soruları yanıtladı.

Fon soruşturmasının bankacılık sektörüne etkisi olabileceği yönündeki soruya Çakar, "Bankacılık sektörüne negatif yansımasını asla beklemiyoruz. Pazar aynı pazar. Oradan çıkan para nereye gitti? Bankacılık sektörüne girdi. Yani dolayısıyla sistemin içinde kaldı para." yanıtını verdi.

Çakar, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından KOBİ kredilerindeki büyüme sınırının yüzde 4,5'ten yüzde 5'e çıkarılması kararının fon soruşturmasıyla bağlantılı olup olmadığına ilişkin soru üzerine, "Fon konusu daha sınırlı bir alanda yaşandı. Burada daha çok bireyler var." dedi.

KOBİ KREDİLERİNE YÖNELİK ÇALIŞMA

Çakar, bir süredir KOBİ kredileri üzerinde çalıştıklarını belirterek, "Piyasada zaten son zamanlarda buna bir ihtiyaç vardı. Çünkü likiditeye ulaşma noktasında en büyük sorun KOBİ'lerin likiditeye ulaşmasıydı. Büyüklerin çok fazla bir sorunu yok o anlamda. Beklediğimiz bir konuydu. O nedenle fonla bir alakası yok. Fon soruşturmasından önce de likiditeyi rahatlatan bazı kararlar vardı. O kararların devamı mahiyetinde değerlendirebiliriz." diye konuştu.