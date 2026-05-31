Fırat Nehri'ndeki su seviyesinin hızla yükselmesiyle Suriye'nin doğusundaki Deyrizor ve Rakka bölgelerinde şiddetli sel felaketi meydana geldi.

26 Mayıs'tan bu yana etkili olan taşkınlar nedeniyle 2 bin 400'den fazla aile evlerinden oldu. Köyler sular altında kalırken tarım arazileri ve temel altyapı hizmetleri de büyük zarar gördü.

Suriye Enerji Bakanlığı taşkınların yoğun yağışlar ve Türkiye'deki baraj kapaklarının açılması sebebiyle yaşandığını açıkladı.

Sınır ötesinden gelen akışı "benzeri görülmemiş bir sel" olarak nitelendiren bakanlık yetkilileri yapısal baskıyı azaltmak için Suriye'deki Fırat Barajı'nın tahliye kapaklarını otuz yılı aşkın süredir ilk kez açtıklarını duyurdu.

Afetin ilk saatlerinde Acil Durum ve Afet Yönetimi Bakanı Raed al-Saleh tarafından yapılan uyarılara rağmen nehirde yüzen üç çocuk hayatını kaybetti.

Taşkınlar onlarca aileyi evinden ederken yolların ve nehir geçişlerinin zarar görmesi sebebiyle bazı köyler tamamen izole oldu.

Bölgeye sevk edilen acil durum ekipleri nehir kıyılarını güçlendirme ve vatandaşları güvenli alanlara tahliye etme çalışmalarına başladı.

Suriye yönetiminin Türkiye tarafıyla yürüttüğü diplomatik temaslar sonucunda cuma günü itibarıyla Fırat Nehri üzerinden Suriye topraklarına gelen su miktarının azaltıldığı bildirildi.

Enerji Bakanı Mohammad el-Beşir X platformunda yayınladığı video mesajında "Barajda alınan teknik önlemlerin ardından Fırat Nehri boyunca su seviyeleri kademeli olarak düzeliyor" dedi. Durum tamamen normale dönene kadar izleme çalışmalarının süreceğini ekledi.

Bakan Reyid el Salih cuma günü su seviyesinin normale döndüğünü ve yeni bir taşkın riski kalmadığını açıkladı.

Aynı gün Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed al-Sharaa ve beraberindeki bakanlık heyeti de etkilenen toplulukların insani koşullarını ve hasar durumunu yerinde incelemek amacıyla Deyrizor eyaletine resmi bir ziyaret gerçekleştirdi.