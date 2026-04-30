Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF), Dünya Basın Özgürlüğü Endeksi’nin 2026 verilerini açıkladı. Rapora göre Türkiye, RSF 2026 Endeksi’nde 180 ülke içerisinde 163. sırada yer aldı. Türkiye geçen yıl 180 ülke arasından 159. Sırada yer alıyordu. Raporda şu ifadeler yer aldı: “Recep Tayyip Erdoğan’ın ülkesinde, gazeteciliği bastırmak ve habercileri hapse atmak için düzenli olarak ‘Dezenformasyon’, ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ veya ‘Devlet kurumlarını karalama’ gibi suçlamalar araçsallaştırılıyor.”

SON 25 YILIN EN DİBİ

RSF raporuna göre ilk kez, dünyadaki ülkelerin çoğu “zor” veya “çok ciddi” bir durumda gösteriliyor. Son 25 yılda, incelenen tüm ülkelerin ortalama puanı hiç bu kadar düşük çıkmadığı vurgulandı. Amerika kıtasında da önemli bir değişim yaşanıyor: ABD endekste yedi sıra gerilerken, birçok Latin Amerika ülkesi de şiddet ve baskı sarmalına sürükleniyor. RSF raporunda “ABD Başkanı Donald Trump, basına ve gazetecilere yönelik düzenli saldırıları sistematik bir uygulamaya dönüştürerek, ülkeyi bu yıl 64. sıraya (-7) geriletti” denildi. Öte yandan Norveç, üst üste onuncu yıl sıralamanın başında yer alırken, Eritre ise son üç yıldır sıralamanın en altında bulunuyor.