İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından Türkiye Belediyeler Birliği'nde başkan vekili seçiliyor. İmamoğlu'nun yerine hangi isim seçilecek?

TBB'de CHP'nin adayı Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar olurken AKP'nin adayı ise Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç oldu.

Ahmet Akın ise ikinci başkanvekili olduğu için Divan Kurulu Başkanlığı görevini üstlendi. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, "Türkiye Belediyeler Birliği'nin seçimini gerçekleştireceğiz. Vekaleten bir seçim olacak, Sayın Başkan görevine geldiği an görevi kendisine iade edilecek. Umuyoruz ve bekliyoruz ki görevine bir an evvel gelir" dedi.

TBB seçimleri öncesi Karalar'ın basına yönelik mesajı dikkat çekiciydi. Karalar, "Basının özgür olduğu bir ülke diliyorum" dedi.

ZEYDAN KARALAR SEÇİLDİ

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Ekrem İmamoğlu'nun görevine vekalet edecek. Zeydan Karalar 463 oy aldı. Rakibi AKP'nin adayı Ahmet Metin Genç 179 oy aldı.

Seçimin ardından konuşmasını yapan Zeydan Karalar şu ifadeleri kullandı:

-Doğudan batıya kadar hafta geçmiyor ki, milletin iradesi ile seçilen bir başkanımız görevden alınmasın. Milletin iradesine dem vurulmaz. Milli İradeyi yok sayıyorlar. Ekrem Başkanı iki gün önce gittim. Bu şöyle izah edilebilir. Artık ülkede yönetimin tartışıldığı, halkın yeni bir lidere kadroya, değişime tek sesle bağırdığı, değişimin söz konusu olması gerektiği bir durumda. En büyük düşmanları doğru söyleyen ve halkı etkileyen siyasetçilerdir.

-Doğru haber ileten basın da onların sevmediği unsurlardır. Görüyoruz ki basın teker teker cezalandırılıyor. Kimine 10 gün kimine 5 gün ceza veriliyor. Biz bunu kabul etmiyoruz. Kabul etmeyeceğiz. Hukuk ve demokrasinin mücadelesini sonuna kadar vereceğiz. 23 Yıldır bir iktidar görevde. TBB'nin 2000 aracı var. 1700'ü Cumhura gitti. Bizler TBB'ye aidat veriyor muyuz? Bizim hakkımızı yıllardır başka belediyelere verdiler. Ekrem Başkan TBB Başkanı olduktan sonra yaklaşık yüzde 45'i başka belediyelere yüzde 55 CHP'li belediyelere gitti. Yapılması gereken budur. Biz iktidar olduğumuzda Belediye Başkanı nasıl adaletli görev yapıyorlarsa, CHP iktidar olduğunda da Türkiye'de bunu yapacak. Hem parayı iyi kullanacak. Bizim görev anlayışımız bu olacak.

-Dünya ateş çemberin Gazze her gün bombalanıyor. Suriye'de katliam yapıldı. Katliamlar yapılırken medeniyet dediğimiz o insanlar ses çıkartmadılar. En büyük üzüntü verecek taraf budur. Biz ülkede herkesin onurla Türkiye Cumhuriyet vatandaşıyım dediği bir iklimi yaratmalıyız ve yaratacağız