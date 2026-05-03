İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın tutuklanması sonucu boşalan Türkiye Belediyeler Birliği Başkanlığına, olaylı bir Genel Kurul toplantısı sonrası

Mersin Belediye Başkanı Vahap Seçer seçildi. Toplantı öncesi İmamoğlu’nun gönderdiği mesajı kavgaya neden oldu.

ARBEDE ÇIKTI

AKP’li belediye başkanları İmamoğlu’nun sözlerine tahammül edemedi, salonda arbede çıktı. Divan başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu da başkanlık için yarışan Vahap Seçer ve Fırat Görgel’in ellerini havaya kaldırmak istedi. Görgel

“Gerek yok, bu kadar yeter” diye itiraz etti. Genel Kurulda TBB 2. Başkan Vekili ve Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Ekrem İmamoğlu’nun divana bir mesajı olduğunu belirterek, mesajı okumaya başladı.

Bu sırada, AKP Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar ve Kahramanmaraş Belediye Başkanı Fırat Görgel de divana tepki gösterdi. AKP’li belediye başkanlarının ABB Başkanı Yavaş ve Başkan Vekili Vahap Seçer’in üzerine yürüdü. CHP’li belediye başkanları da Yavaş ve Seçer’i korumaya alarak, salon dışına çıkardı.

‘KORKUYORLAR’

Engellemeyi “zorbalık” olarak niteleyen CHP Grup Başkanvekili Murat Emir sosyal medya hesabından şunları söyledi:

-İmamoğlu’nu tutukladınız, fotoğraflarını yasakladınız, sosyal medya hesaplarını kapattınız...

-Yetmedi! Şimdi sadece bir mektubunun okunmasından bile korkuyorsunuz. Kaybedeceğiniz her sandıktan, CHP’den, Özgür Özel’den ve Ekrem İmamoğlu’ndan korkuyorsunuz. Korkmayın; bir seçime de edebinizle girin.

NE OLMUŞTU?

Yerel seçimlerinden CHP birinci parti çıkınca TBB’de de yönetim değişti, İmamoğlu başkan oldu. İmamoğlu İBB Davası nedeniyle tutuklanınca bu kez Adana BB Başkanı Zeydan Karalar göreve geldi. Karalar da

tutuklanınca Mersin BB Başkanı Vahap Seçer TBB’nin yeni başkanı olarak seçildi. Karalar, tutukluluğunun sona ermesine rağmen göreve iade edilmediği için başkanlık yarışına tekrar katılamadı.