Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında doğal gaz hattı kurulmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü açıkladı. Bayraktar, enerji alanında KKTC’yi doğrudan Türkiye’ye bağlayacak iki büyük projenin gündemde olduğunu belirtti.

Bakan Bayraktar’ın verdiği bilgiye göre projelerden ilki Türkiye ile KKTC arasında elektrik iletim hattı kurulması olurken, ikinci adım ise doğal gaz boru hattı projesi olacak.

KKTC’nin mevcut durumda elektrik üretiminde büyük ölçüde fosil yakıt kullandığını ifade eden Bayraktar, yeni yatırımlarla hem enerji arz güvenliğinin artırılmasının hem de çevresel etkilerin azaltılmasının amaçlandığını söyledi.

ALANYA’DAN KKTC’YE 97 KİLOMETRELİK HAT

Planlanan doğal gaz hattının Antalya’nın Alanya ilçesinden başlayarak KKTC’ye ulaşacağı belirtildi. Yaklaşık 97 kilometre uzunluğunda olması öngörülen proje için mühendislik çalışmalarının bu yıl tamamlanması hedefleniyor.

Bayraktar, hattın 2028 yılı içerisinde devreye alınmasının planlandığını belirterek, projenin Türkiye ile KKTC arasındaki enerji entegrasyonunu güçlendireceğini ifade etti.

Projeyle yalnızca KKTC’nin enerji ihtiyacının karşılanmasının değil, ilerleyen süreçte Doğu Akdeniz’de keşfedilebilecek doğal gaz rezervlerinin Avrupa’ya ulaştırılmasının da hedeflendiği açıklandı.

Bakan Bayraktar, kurulacak sistemin gelecekte ters akışa uygun şekilde kullanılabileceğini belirterek, Akdeniz gazının KKTC üzerinden Türkiye’ye ve ardından Avrupa pazarına taşınabileceğini dile getirdi.