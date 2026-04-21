CHP’li Hasan Öztürkmen, Adalet Bakanlığı personel alımı ve görevde yükselme süreçlerinde mülakat uygulamasına yönelik sert eleştirilerde bulundu. Yazılı sınavda Türkiye birincisi olan bir adayın mülakatta elendiğini açıklayan Öztürkmen, “Adalet Bakanlığı, kendi personeline yaptığı adaletsizlikle tarihe geçiyor” dedi.

SINAVDA TÜRKİYE BİRİNCİSİ OLDU MÜLAKATTA ELENDİ

Öztürkmen’in paylaştığı bilgilere göre, Adalet Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği sınavının yazılı aşaması 30 Kasım 2025’te 8 ilde yapıldı. Sözlü sınavlar ise 2–27 Şubat 2026 tarihleri arasında tamamlandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek’in açıkladığı sonuçlara göre toplam 1.453 aday başarılı sayıldı. Ancak yazılı sınavda 97,5 puan alarak Türkiye birincisi olan Muhammer Yalçınkaya bu listede yer almadı. Yalçınkaya’nın mülakatta başarısız sayılarak elendiği belirtildi. Aynı adayın 2023 yılında da 94 puanla Türkiye ikincisi olduğu, ancak yine mülakatta elendiği ifade edildi.

ADALET BAKANLIĞI 65 DAVADA MAHKÛM OLDU

Öztürkmen, yalnızca şube müdürlüğü değil; yazıişleri müdürlüğü, şeflik ve zabıt kâtipliği gibi kadrolarda da çok sayıda yüksek puanlı adayın mülakatla elendiğini söyledi. Bu durumun yeni olmadığını belirten Öztürkmen, geçen yıl açılan davalarda Adalet Bakanlığı’nın 65 kez mahkûm edildiğini vurguladı.

Mahkeme kararlarında mülakat süreçlerine ilişkin şu tespitlerin yer aldığı aktarıldı:

Adayların yanıtlarının kayıt altına alınmaması, düşük puanların gerekçesinin açıklanmaması, objektif ve denetlenebilir değerlendirme yapılmaması, hukuka uygunluk denetiminden geçmeyen yöntemler uygulanması.

İKİNCİ MÜLAKATTA DA ELENDİLER

Mahkeme kararlarıyla mülakatı iptal edilen adayların yeniden sözlü sınava alındığını belirten Öztürkmen, bu adayların tamamının ikinci mülakatta da elendiğini söyledi. “Yargı kararları uygulanmıyor, liyakat yerine referans belirleyici oluyor” değerlendirmesinde bulundu.

‘TORPİL DÜZENİ’ İDDİASI

Öztürkmen, kamuoyuna yansıyan bazı örneklerin mülakat süreçlerindeki tartışmaları derinleştirdiğini ifade etti. Bir sendikanın sınav sonuçlarına ilişkin yaptığı paylaşımda, müdür kadrolarını kazananların büyük bölümünün aynı sendika üyesi olduğunun açıklanmasının “torpil düzeninin itirafı” niteliğinde olduğunu savundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın seçim öncesinde mülakatın kaldırılacağı yönünde verdiği sözleri hatırlatan Öztürkmen, bu vaadin yerine getirilmediğini belirtti. Kamu kurumlarında benzer sorunların yaşandığını ifade eden Öztürkmen, “Yüz binlerce mülakat mağduru var. Kamuya alımlarda liyakat esas alınmalı” dedi.