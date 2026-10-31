Türkiye, eski Dışişleri Bakanı ve Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Genel Sekreteri Büyükelçi Feridun Sinirlioğlu'nu Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreterliği için aday gösterdi.

Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Yıldız, AA'ya yaptığı açıklamada, adaylık başvurusuna ilişkin mektubu BM Genel Kurul Başkanlığına sunduklarını belirtti.

Yıldız, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Büyükelçi Sinirlioğlu'nun BM Genel Sekreterlik için gerekli vasıflarını, yeteneklerini, uluslararası alandaki tecrübelerini ve kendisine duyduğu güveni dikkate alarak aday gösterilmesini uygun buldu." ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE NEDEN BEKLEDİ?

Yıldız, BM Genel Sekreterliği yarışında şu ana kadar üzerinde mutabık kalınan bir aday çıkmadığını, Türkiye'nin BM'nin işini kolaylaştırmak için Sinirlioğlu'nu aday gösterdiğini söyledi.

Bu seçimde adayın Latin Amerika ve Karayipler bölgesinden çıkması konusundaki teamüle saygı duyduklarını belirten Yıldız, bugüne kadar bu nedenle beklediklerini vurguladı. Yıldız, başvuru mektubunda Sinirlioğlu'nun özgeçmişi ve vizyon belgesinin de yer aldığını bildirdi.

Feridun Sinirlioğlu, Ağustos-Kasım 2015 döneminde Dışişleri Bakanlığı, 2016-2023 yıllarında ise Türkiye'nin BM Daimi Temsilciliği görevlerini yürüttü. Sinirlioğlu, halen AGİT Genel Sekreteri olarak görev yapıyor.