ALİ MACİT

Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasıyla başlayan protestolar CHP’nin çağrısıyla bir günlük alışveriş boykotuna dönüştü. İstanbul’un göbeği Şişli’deki AVM, oldukça sakindi, boykot edilen kahve zincirinde yaklaşık 10 kişi oturuyordu, simit zincirinde ise adeta in cin top oynuyordu.

Son dönemlerdeki tutuklamalardan dolayı korktuğunu belirterek adını ve fotoğrafını vermek istemeyen bir seyyar işletmeci, “Zaten her gün boykot. Ekonomi zaten çok kötü, hiç kimse hiç bir şey alamıyor. Bu raya gelenlerin çoğunluğu Türk vatandaşı değil. Zaten istemesek de boykot ediyoruz” dedi.

HAKSIZLIK SÜRDÜKÇE BOYKOT

SÖZCÜ’ye konuşan Fatma Hoşgör Tekeşin, şunları söyledi:

“Boykot benim bir vatandaş olarak çok desteklediğim bir şey. Bütün haksızlıklara karşı tepkimi gösterme yöntemlerimden biri. Sadece anayasal hak değil aynı zamanda ifade öz gürlüğü. Sadece bir gün alış verişi kestik. Bugün alışveriş yapmadım. Yapmayacağım. Haksızlık hukuksuzluk devam ettikçe, her şeyi mini muma indireceğim.”

ANKA’ya boykot için konuşan vatandaşlar ise şunları söyledi:

“Biz dün alışverişimizi yaptık, bugün boykot ediyoruz. Kimse bizim cebimize karışamaz. Karışan gelsin, koysun cebimize parayı alışveriş yapalım. Protesto bizim doğal hakkımız. Anayasal hak kımızı kullanıyoruz. Bizi engelle meye hiçbir güç yetmez. Onların yaptıkları hukuksuzdur. İnsanları korkutmak istiyorlar. Korkmu yoruz. Bizim cebimiz, istediğimiz zaman alırız, istediğimiz zaman almayız. Onlar karışamaz bize. Getirip para versin, akıl vermesin ler... Bugün ülkede yaşananları protesto ediyorum!”

"VATAN HAİNİ' DİYE SUÇLASINLAR"

İstanbullu bir esnaf: Bugünlük kapattım. Dün bir haber kanalında dolandığımda bakanların, milletvekillerinin insanları vatan haini ilan ettiğini gördüm. Bizi vatan haini olarak suçlamaya devam edebilirler. Boykot etmeye devam edeceğiz.

"ŞAFAK BASKINIYLA ALIRLAR BİZİ"

Boykot çok yararlı bir şey. Ül kenin gidişatı çok kötü. Şimdi çok da konuşmayalım. Ansızın bir şafak baskınıyla alırlar bizi.

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BOYKOT GERİLİMİ

Bir günlük boykot çağrısı için İstanbul Başsavcı lığı “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” gerekçesiyle soruşturma başlattı. Erdoğan’ın 6 Ocak’taki “Pahalı ürün satanları dize getirecek en etkili yöntem boykot” açıklaması yeniden gündem oldu. Özgür Özel, boykota “Kötüleyenler baş kötünün müritleridir” diye destek verdi.