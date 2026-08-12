Yılın en önemli gökyüzü olaylarından Perseid meteor yağmuru, 12 Ağustos gecesi Türkiye genelinde en yoğun evresine giriyor. Kandilli Rasathanesi verilerine göre Ay'ın yalnızca yüzde 1,8 parlaklığa sahip olması, gözlem şartlarını son yılların en elverişli seviyesine çıkarıyor.

PERSEİD METEOR YAĞMURU EN İYİ HANGİ SAATLERDE İZLENECEK?

Meteor yağmuru gece boyunca devam edecek olsa da gözlem için en elverişli zaman dilimi gece yarısından sonra başlıyor. Türkiye saatine göre ana maksimum evre 05.00-07.00 saatleri arasına denk gelse de gün doğumu aydınlığı nedeniyle en verimli gözlem penceresi 02.00 ile 05.00 saatleri arasında gerçekleşecek. Saatte ortalama 100 meteorun 59 kilometre/saniye hızla atmosfere girmesi bekleniyor.

İSTANBUL VE ÇEVRESİNDE METEORLAR NERELERDEN GÖRÜLEBİLİR?

Gözlem yapmak için herhangi bir teleskop veya dürbün gerekmiyor; çıplak gözle izlemek daha geniş bir görüş alanı sağlıyor. Şehir ışıklarından uzak noktalar gözlem şansını artırıyor. İstanbul'da Anadolu Yakası'nda Şile, Ağva, Riva, Anadolu Feneri ve Poyrazköy; Avrupa Yakası'nda ise Çatalca, Terkos, Karaburun, Rumeli Feneri ve Silivri'nin kırsal kesimleri öne çıkan noktalar arasında yer alıyor.

İL İL PERSEİD METEOR YAĞMURUNU İZLEME BAŞLANGIÇ SAATLERİ

Türkiye genelinde illere göre meteor gözleminin başlama saatleri şu şekilde sıralanıyor:

Adana: 20:15

Adıyaman: 20:05

Afyonkarahisar: 20:35

Ağrı: 19:50

Aksaray: 20:25

Amasya: 20:15

Ankara: 20:30

Antalya: 20:35

Ardahan: 19:50

Artvin: 19:55

Aydın: 20:45

Balıkesir: 20:45

Bartın: 20:35

Batman: 19:55

Bayburt: 20:00

Bilecik: 20:40

Bingöl: 19:55

Bitlis: 19:50

Bolu: 20:35

Burdur: 20:35

Bursa: 20:45

Çanakkale: 20:50

Çankırı: 20:25

Çorum: 20:20

Denizli: 20:40

Diyarbakır: 20:00

Düzce: 20:40

Edirne: 20:50

Elazığ: 20:05

Erzincan: 20:00

Erzurum: 19:55

Eskişehir: 20:35

Gaziantep: 20:10

Giresun: 20:05

Gümüşhane: 20:00

Hakkâri: 19:45

Hatay: 20:15

Iğdır: 19:45

Isparta: 20:35

İstanbul: 20:45

İzmir: 20:45

Kahramanmaraş: 20:10

Karabük: 20:30

Karaman: 20:30

Kars: 19:50

Kastamonu: 20:25

Kayseri: 20:20

Kırıkkale: 20:25

Kırklareli: 20:50

Kırşehir: 20:25

Kilis: 20:10

Kocaeli: 20:40

Konya: 20:30

Kütahya: 20:40

Malatya: 20:05

Manisa: 20:45

Mardin: 19:55

Mersin: 20:20

Muğla: 20:45

Muş: 19:55

Nevşehir: 20:20

Niğde: 20:20

Ordu: 20:10

Osmaniye: 20:10

Rize: 20:00

Sakarya: 20:40

Samsun: 20:15

Siirt: 19:50

Sinop: 20:20

Sivas: 20:10

Şanlıurfa: 20:05

Şırnak: 19:50

Tekirdağ: 20:50

Tokat: 20:15

Trabzon: 20:05

Tunceli: 20:00

Uşak: 20:40

Van: 19:45

Yalova: 20:45

Yozgat: 20:20

Zonguldak: 20:35