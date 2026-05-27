Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Bayramda hastaneye başvuruda bulunan kişi sayısını açıklayan Memişoğlu, şu ifadeleri kullandı;
13 BİN 500 KİŞİ ACİLLİK OLDU
"Kurban Bayramı’nın ilk gününde, kurban kesimi esnasında yaşanan yaralanmalar nedeniyle sağlık tesislerimize toplam 13.513 kişi başvurmuştur.
Süreç boyunca vatandaşlarımızı daha dikkatli olmaya davet ediyor; yaralanan kardeşlerimize acil şifalar diliyorum. Bayram mesaisinde fedakârca görev yapan tüm sağlık çalışanlarımıza yürekten teşekkür ediyorum."