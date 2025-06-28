Dehşet veren olay, 16 Ekim 2023'te saat 19.30 sıralarında, Urla ilçesi Altıntaş Mahallesi Ahmet Besim Uysal Caddesi'nde meydana geldi.

Urla'da emlakçılık yapan ve inşaat şirketi olan Sercan Bavkır, markette alışveriş yaparken yanından geçen müteahhit Semih Kenan Köse ile omuz omuza çarpıştı.

Taraflar arasında çıkan 'omuz attın' tartışması, yumruklu kavgaya dönüştü. Kavgaya Sercan Bavkır'ın yanındaki kardeşleri Serkan ve Taylan Bavkır da dahil oldu. Köse, bir ara eline geçirdiği içki şişesini kırıp savurdu.

Kavgada Sercan Bavkır, yanındaki çakıyla Köse'yi ve sevgilisi Sibel Kabadayı'yı yaraladı.

Urla Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Köse öldü, Kabadayı ise tedavisinin ardından taburcu edildi.

Polise teslim olan 3 kardeş, işlemlerin ardından çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı. Olay, marketin güvenlik kameralarına da yansıdı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan, 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nin kabul ettiği iddianamede, 3 kardeş hakkında 'İştirak halinde kasten öldürme' suçundan, Köse'nin kız arkadaşı Sibel Kabadayı için ise 'Hakaret', 'Tehdit' ve 'Kasten yaralama' suçlarından ceza istendi.

KARDEŞLERE 15'ER YIL HAPİS

Yargılama sürecinde Serkan ve Taylan Bavkır adli kontrol şartıyla ve yurt dışı çıkış yasağı uygulanıp tahliye edildi.

Davanın, geçen yıl 17 Eylül'de görülen ikinci duruşmasında sanık Sercan Bavkır, yurt dışına çıkış yasağıyla tahliye edildi. Ancak İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazı üzerine Bavkır hakkında yeniden gözaltı kararı verildi.

Bavkır çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), Sercan Bavkır'ın tahliyesine karar veren mahkeme başkanı ve 2 üye hakimle duruşma savcısını açığa aldı. Sonrasında mahkeme başkanı ve 2 üye hakimle duruşma savcısının başka mahkemelerde görevlerine iade edildi.

3 Şubat'ta görülen davada karar çıktı. Mahkeme heyeti, 3 kardeşe 'Kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası verdi. İlk haksız hareketin kimden kaynaklandığının tespit edilememesi ve sanıkların iyi hali sebebiyle kardeşlerin cezaları 15'er yıla indirildi. Kabadayı ise 'Kasten yaralama', 'Kasten yaralamaya teşebbüs', 'Hakaret' ve 'Tehdit' suçlarından toplamda 16 ay 21 gün hapis cezası aldı.

DOSYA YARGITAY'A GİTTİ

Yerel mahkemenin kararına taraf avukatlarının itirazı üzerine dosya istinafa taşındı.

İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 24'üncü Ceza Dairesi, yapılan yargılamada; dosya içeriğine, toplanıp karar yerinde gösterilen ve değerlendirilen delillere, mahkemenin kovuşturma sonucunda oluşan inanç ve takdirine, suç niteliğine uygun kabulüne, hukuka uygun ve yeterli olarak açıklanan gerekçeye göre, verilen mahkumiyet hükümlerinde bir isabetsizlik bulunmadığına kanaat getirdi.

Sercan Bavkır'ın tutukluluk halinin devamına karar veren Ceza Dairesi, Serkan Bavkır ve Taylan Bavkır haklarındaki tutuklamaya yönelik yakalama emirlerinin de devamına hükmedip istinaf başvurularını reddetti ve yerel mahkemenin kararlarını onadı.

Kararı katılanlar vekilleri ile ilk derece mahkemesinde ve istinaf aşamasında verilen kararların müvekkillerinin adil ve dürüst yargılanma hakkının ihlal edildiğini savunan sanıklar Sercan Bavkır, Serkan Bavkır ve Taylan Bavkır'ın avukatı Çiler Nazife Koşar kararı temyiz etti. Dosya Yargıtay'a gönderildi.