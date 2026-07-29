Kaza, saat 02.00 sıralarında Nilüfer ilçesi Sanayi Caddesi'nde meydana geldi. Muhammed Mustafa D. yönetimindeki 16 TAM 49 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Abdullah Aktiz'e çarptı. Kazada, havaya savrulup ön kaputun üzerine düşen Aktiz, ağır yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Abdullah Aktiz'in duran kalbi, sedye üzerinde yapılan kalp masajıyla yeniden çalıştırıldı. O anlar, çevredekiler tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Olay yerine yakın özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan Aktiz'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.



FEDAKAR DOKTOR HAYRAN BIRAKTI



Olaya ait görüntülerde hastanın sedye ile hastaneye taşındığı sırada kalbinin durduğu, kadın doktorun olağanüstü bir çaba göstererek yaptığı kalp masajı ile hastayı yeniden hayata döndürdüğü görüldü.



Doktorun fedakarca çabası sosyal medyada büyük takdirle karşılandı.