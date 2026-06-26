Almanya'dan 9 Kasım 2025'te tatil amacıyla İstanbul'a gelen ve yerleştikleri otelde 13 Kasım 2025'te zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan Böcek ailesi dramatik şekilde yaşamını yitirmişti. Hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamayan 6 yaşındaki Kadir Muhammet Böcek, 3 yaşındaki Masal Böcek, anne Çiğdem Böcek ve baba Servet Böcek'in ölümüne ilişkin açılan davanın görülmesine İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam ediliyor. Davada, 4'ü tutuklu toplam 6 sanık ikinci kez hakim karşısına çıkacak.

BEŞ SANIK İÇİN BİLİNÇLİ TAKSİRLE ÖLÜME NEDEN OLMA SUÇLAMASI

Duruşma öncesinde celse arası mahkemeye sunulan esasa ilişkin mütalaada, sanıkların alacağı cezalar hakkında talep iletildi. Mütalaada, aralarında otel yetkilisi tutuklu sanık Hakan Oğlak ile DSS İlaçlama firmasının sahibi şüpheli Serkan Kışı'nın da yer aldığı sanıklar Serkan Kışı, Zeki Kışı, Doğan Cağferoğlu, Hakan Oğlak ve Muhammad Moeen Ud In Chıshtı’nın "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan yargılanması istendi. Bu 5 şüpheli hakkında ayrı ayrı 2 yıl 8 aydan 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep edildi.

BİR SANIK HAKKINDA BERAAT TALEBİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan ilk iddianamede, sanık Rustemsha Batyrov'un "taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapsi istenmişti. Ancak sunulan son mütalaada, sanık Rustemshea Batyrov hakkında ölüm olayı ile illiyet bağı sağlayacak herhangi bir eyleminin bulunmaması gerekçe gösterilerek beraati yönünde karar verilmesi talep edildi. Aralarında otel ve ilaçlama firması yetkililerinin de bulunduğu 6 sanığın savunma yapacağı yargılama süreci titizlikle takip ediliyor.