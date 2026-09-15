Türkiye, dolaşımdaki 151 milyonu aşkın kredi kartı ve toplamda 476 milyona ulaşan kart sayısı ile İspanya’yı geride bırakarak Avrupa’nın en büyük kartlı ödeme pazarı haline geldi.

Dijitalleşmenin hız kazanmasıyla birlikte dolandırıcıların hedefi haline gelen milyonlarca kart sahibi için uzmanlardan hayati uyarılar geldi. Özellikle şifre belirlerken yapılan basit hatalar ve kasadaki anlık dalgınlıklar ciddi finansal kayıplara yol açıyor.

EN TEHLİKELİ ŞİFRE HATASI

Siber dolandırıcıların en sevdiği ve ilk denediği yöntemlerin başında tahmin edilmesi kolay şifreler geliyor.

Uzmanlar, sosyal medya hesaplarından rahatlıkla erişilebilen doğum tarihleri ile yan yana dizilmiş "0000" (sıfır) gibi ardışık ve tekrarlayan rakamlardan oluşan şifrelerin en büyük güvenlik açığını yarattığını vurguluyor.

Güvenliğin ilk kalkanı; tahmin edilmesi zor, ardışık olmayan ve kişisel bilgilerle eşleşmeyen kombinasyonlar seçmekten geçiyor.

KASADA KARTINIZI ASLA GÖREVLİYE TESLİM ETMEYİN

Günlük alışverişlerde en sık yapılan hata, ödeme anında kartın elden çıkarılması oluyor.

Kartın saniyeler içinde görüş alanınızdan çıkması; bilgilerin kopyalanmasına veya POS cihazına yanlış meblağ girilmesine zemin hazırlıyor.

Temassız Kuralı: Kartınızı asla mağaza veya restoran görevlisine vermeyin, işlemi elinizde tutarak bizzat gerçekleştirin.

Tutar Kontrolü: Ödeme yapmadan önce POS ekranındaki tutar ile aldığınız hizmetin bedelini mutlaka karşılaştırın ve fişinizi inceleyin.

İkinci Çekim Riski: "Bağlantı koptu" bahanesiyle kart ikinci kez okutulmak istenirse, hemen mobil uygulamadan hesap hareketlerini kontrol edin. Şüpheli bir durumda bankayla anında iletişime geçin.

ATM KARTINIZI YUTARSA MAKİNENİN BAŞINDAN AYRILMAYIN

Fiziksel riskler sadece kasalarla sınırlı değil. ATM’lerde yaşanan arızalarda yapılan en büyük yanlış, panikleyip ortamdan uzaklaşmaktır. Kartınız ATM tarafından yutulduğunda makinenin başından hiç ayrılmadan doğrudan bankanızın müşteri hizmetlerini aramalı ve kartı anında kullanıma kapatmalısınız.

İNTERNET ALIŞVERİŞİNDE 'SANAL KART' ŞART

Sabah'ta yer alan habere göre, dijital dünyada paranızı korumanın en etkili yolu ise limitini sadece harcama tutarı kadar belirlediğiniz sanal kartları kullanmaktır. Asıl kart bilgilerinizi sitelerle paylaşmamak siber saldırılara karşı tam koruma sağlar.

Ayrıca bankacılık uygulamanızın anlık bildirimlerini açık tutmak, bilginiz dışındaki en ufak bir harcamayı saniyesinde fark etmenizi sağlar.

YURT DIŞI DÖNÜŞÜ BU AYARI MUTLAKA YAPIN

Yabancı ülkelerde yapılan harcamaların önce dolara, ardından Türk Lirasına çevrilmesi ekstra kur farkı ödenmesine yol açabilir.

Seyahate çıkmadan önce bankanızdan yabancı para birimi cinsinden ekstre talep etmek ve komisyon oranlarını öğrenmek önem taşıyor. Seyahat bittiğinde ise ilk iş olarak mobil uygulama üzerinden kartı yurt dışı kullanımına kapatmak, sınır ötesi kopyalama vakalarının önüne geçiyor.

Kayıp veya çalınma durumunda ise zaman kaybetmeden mobil bankacılıktan kartı geçici olarak dondurmak ve kalıcı iptal için müşteri hizmetlerine bağlanmak gerekiyor.