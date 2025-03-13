Edirne ve Adana'da görev yaptığı esnada hakkındaki iddialarla Türkiye'nin bir dönem konuştuğu emekli hakim Gül Altınok, Sözcü TV'de yılların deneyimi Uğur Dündar ile Arena programına katıldı.

Altınok, 2018'de Edirne Adliyesi'nde "Karalar Ailesi"nin davasını etkilemek için nüfuz kullandığı ve adli emanetten uyuşturucu madde temin ederek parti yaptığı gibi suçlamalar ortaya atılmıştı. 2019'da Adana'ya atanmasının ardından, iş insanı Server Leventoğlu ile ilişkisi olduğu ve rüşvet aldığı iddialarına yönelik Dündar ile Sözcü TV İstanbul Haber Müdürü Cem Özkeskin'in sorularını yanıtladı.

İddiaları kesin bir dille reddeden eski hakime, kendisine yönelik uyuşturucu ve rüşvet suçlamalarının tamamen yalan ve iftira olduğunu söyledi. Söz konusu iddiaların basında "yanlış şekilde yayıldığını" ve kendisinin iftiraya uğradığını savunan Altınok, "Şikayet anayasal bir haktır. Şikayet edilen de kendini yargı mercileri önünde savunmalıdır. Ancak basın aracılığıyla yapılan bu tür iftiralar telafi edilemez mağduriyetlere yol açıyor" dedi.

Altınok, iş insanı Server Leventoğlu ile ilişkisinin rüşvet aldığına dair iddiaları da reddetti. Leventoğlu'nun kendisine "500 bin lira rüşvet verdiği" yönündeki iddialarına cevap veren Altınok, "Tüm bunlar mahkemelerde tartışılacak şeyler, fakat basında yanlış iftiralar yayılıyor ve müfteri sürekli konuşturuluyor" dedi.

Dündar ve Özkeskin'in gübre fabrikası alımı ve ilgili iddiaları da sorulan Altınok, buna dair tüm belgeleri sunduklarını ve bu iddiaların da asılsız olduğunu savundu. Altınok, Leventoğlu'nun, ona para vererek bir dava üzerinde etki sağladığı iddiasına, "Bu iddialar tamamen uydurma ve yanıltıcıdır. Ben hiçbir şekilde rüşvet almadım. Söz konusu iddialar basında yer alan yanlış haberlerdir" diyerek yanıt verdi.

Altınok, "Benim hakkımda ortaya atılan bu iddiaların doğruluğu ancak adaletin işlemeye başlamasıyla netleşebilir" diye ekledi.

AVUKATI: BUNLAR MONTAJ

Gül Altınok’un avukatı Ümit Kara ise iddiaları destekleyen dijital delillerin incelendiğini ve bunların montaj olduğunu açıkladı.

Avukat, Server Leventoğlu'nun sunduğu telefon ve flash belleklerde yapılan incelemeler sonucunda, bu belgelerin yanıltıcı olduğunun ortaya çıktığını belirtti.

Kara, Edirne’deki eski Adalet Komisyonu Başkanı Hakan Uysal’ın adıyla ilişkili suç şemalarının da ortaya çıktığını, ancak bu iddiaların hiçbir somut dayanağının bulunmadığını belirtti.

Avukat şunları söyledi:

"Bu deliller, tam anlamıyla montajlanmış ve yanlış yönlendirilmiş verilerle ortaya konmuş. Şu anda ortaya çıkan gerçekler, iftiraların ne kadar büyük bir manipülasyon olduğunun kanıtıdır. Bu tür manipülasyonlarla basında yanıltıcı bilgiler verildi, fakat doğru olanlar yavaşça ortaya çıkmaya başladı. Şimdi, gerçekler adaletin sağlanmasıyla tüm netliğiyle ortaya çıkacaktır."