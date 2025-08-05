Türkiye'de ucu bucağı olmayan bir sahte diploma skandalı açığa çıktı. Pek çok akademisyen, psikolog, komiserin sahte diploma ile görev aldığı ortaya çıktı. Üst düzey siyasi isimlerin de adının geçtiği skandal aslında bir şikayet sitesindeki yorumlarla gündeme gelmişti.

SAHTE DİPLOMALARA ZAM GELDİ

sozcu.com.tr olarak dün tekrar iletişime geçtiğimiz diploma dolandırıcıları hala sahte diploma satışı yapmaya devam ediyor. Üstelik, skandalın açığa çıkmasından sonra fiyatlara da zam yaptılar. Artık sahte diploma satın almak isteyenler daha fazla ücret ödeyerek hem dolandıracak hem de dolandırılacak.

sozcu.com.tr, iletişime geçerek diploma satışı yapan kişilerden yeni ücret tarifesini öğrendi. Bundan böyle fiyatlar 30 bin lira daha pahalı olacak.

DOLANDIRICI OLMADIKLARINI İDDİA ETTİLER

Biz onlara açığa çıkan bu dolandırıcılık ağını sorduk onlar da bize garanti vererek dolandırıcı olmadığını söyledi.

Biraz daha konuştuğumuzda onlar da pek çok sayfanın dolandırıcılık yapmasından yakındı.