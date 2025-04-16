ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol’da programında tüm Türkiye’yi şaşkına çeviren bir olay yaşandı.

25 yaşındaki zihinsel engelli Dilek, 21 yaşındaki nişanlısı Cuma’nın, 47 yaşındaki annesi Güldane ile birlikte kaçtığını iddia ederek programa başvurdu.

3 AYLIK HAMİLE

Dilek, nişanlısı ve annesinin fazlasıyla samimi olduklarını, sürekli birlikte vakit geçirdiklerini ve kendisine şiddet uyguladıklarını ifade etti.

Programa telefonla bağlanan bir izleyici ise Güldane’nin, oğlu Cuma’dan 3 aylık hamile olduğunu ileri sürdü.

CANLI YAYINDA GÖZALTI

Tepki yağan skandal olayın ardından dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Yayın ihbar kabul edildi ve Esra Erol’un programı sırasında stüdyoya polis ekipleri geldi.

Damat Cuma Doğan ile nişanlısının annesi Güldane Şahin, dün Erol’un programında canlı yayında gözaltına alındı.

ASKER FİRARİSİ OLDUĞU DA ORTAYA ÇIKTI

İkili, Dilek’e tehdit ve şiddet uyguladıkları iddiasıyla emniyete götürüldü. Öte yandan, damat Cuma Doğan’ın asker firarisi olduğu da ortaya çıktı.