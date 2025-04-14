Kayseri'nin Develi ilçesinde damat ile kayınvalide arasındaki ilişki Esra Erol'un programında gündeme geldi.
21 yaşındaki Cuma Doğan, engelli raporu bulunan Dilek Şahin ile nişanlandıktan sonra kayınvalidesi Güldane Şahin'in evine sık gitmeye başlamış, samimiyetini ilerletmişti.
Güldane ile Cuma'nın uygunsuz anlarına tanık olan Dilek Şahin, annesi ve nişanlısı tarafından şiddet gördüğünü açıkladı.
Engelli raporu da bulunan talihsiz genç kız, babası Turan Şahin ile birlikte çıktığı programda annesi Güldane Şahin'in nişanlısı Cuma Şahin'i kaçırdığı söyledi.
Programda ayrıca Güldane'nin Cuma'dan 3 aylık hamile olduğu da öğrenildi.
İlginç olay sosyal medyada da geniş yankı buldu.