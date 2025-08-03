Türkiye’nin kültürel mirasını korumaya adadığı yaşamında, kentlerin tarihi, kültürel ve mekânsal değerlerini öne çıkarmak için önemli çalışmalara imza atan Metin Sözen, TBMM Üstün Hizmet Ödülü ve Kültür ve Sanat Ödülü gibi birçok ödülün sahibiydi.

Tarihi Kentler Birliği, Sözen’in vefatına ilişkin yaptığı açıklamada, “Kurucularımızdan ve Onursal Danışma Kurulu Başkanımız Prof. Dr. Metin Sözen’i kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Türkiye’nin kültürel mirasını görünür kılmak için ömrünü adayan, kentlerin tarihsel ve kültürel değerlerini korumak için büyük çaba sarf eden değerli hocamızı yitirdik. İlham veren çalışmalarıyla TBMM Üstün Hizmet Ödülü ve Kültür ve Sanat Ödülü’ne layık görülen hocamıza Allah’tan rahmet diliyoruz” dedi.

Sözen’in cenazesi, yarın (Pazar) İstanbul Zincirlikuyu Camii’nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı’na defnedilecek.

'TÜRKİYE ÇOK BÜYÜK BİR DEĞERİNİ KAYBETTİ'

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ise X hesabından yaptığı paylaşımda "Türkiye, çok büyük bir değerini yitirdi," diyerek şunları söyledi:

"Sevgili hocam Prof. Dr. Metin Sözen'i kaybettik. Türkiye, çok büyük bir değerini yitirdi.

Yalnızca bir akademisyeni değil; bu ülkenin kültürel vicdanını, hafızasını, binlerce yıllık tarihî ve kültürel çevresinin korunmasına ömrünü adamış anıt bir kişiliği kaybettik.

Gönlümden çıkmayan, 2024 yılında evinde yaptığımız o son uzun sohbet—ortak dertlerimizin, ortak çabalarımızın, kuşaklar boyunca değişmeyen kaderimizin—yılların birikimini sessizce birbirimize emanet ettiğimiz bir vedaydı.

Hocam, Divriği'nin taşlarında, Kemaliye'nin sokaklarında, Erzincan'ın avlularında; Safranbolu'nun ahşabında, Tire'nin çarşısında, Birgi'nin gölgesinde, Sille'nin duvarlarında, Niksar'da, Arapgir'de, Kayseri'de Amasya'da, Tokat'ta, Mardin'de, Antalya Kaleiçi'nde, Tarsus'ta… Hep oradaydınız. Her detayda, Türkiye'nin asıl değerlerine gösterdiğiniz sadık inanç vardı. Bu toprakların belleğini korumaktan hiç vazgeçmediniz. Şimdi biz de vazgeçmeyeceğiz. Minnetle, sevgiyle…

Evvel giden dosta selam ile…"