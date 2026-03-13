Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayınlanan resmi veriler ile ülkemizde yaşayan vatandaşlarınızın yaş ortalamaları ve yaşlın nüfus ile genç nüfusun arasındaki yüzdelik farklar her yıl açıklanıyor. TÜİK tarafından yayınlanan resmi istatistiklere göre en çok ve en az yaşlı vatandaşımızın yaşadığı iller belli oldu. TÜİK İstatistikler ile Yaşlılar 2025 listesini yayınladı.

YAŞLI NÜFUS ARTIYOR

Ülkemizde yalı nüfus olarak kabul edilen 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın sayısı son 5 yıllık süreçte yüzde 20.5 artmış durumda. 2025 yılı itibariyle sayısı 9 milyon 583 bin 59 kişi olarak kaydedilen yaşlı nüfus rekor bir sayıya ulaştı. 2020 yılında nüfusun toplamda 9.5'lik bir kısmını kapsayan yaşlı nüfus 2025 yılında artarak 11,1'e yükseldi. Bu artış Türkiye'nin 'yaşlı nüfus yapısına sahip ülkeler' arasına atmaya bir adım daha ilerlediğini gösterdi.

EN YAŞLI ŞEHİR SİNOP OLDU

2025 yılında ülkemizde en çok yaşlı nüfusa sahip il Sinop oldu. Sinop'un hemen arkasından ise Kastamonu ve Giresun geldi. 2025 yılında en az yaşı nüfus barındıran il ise Şırnak oldu Şırnak'ın hemen arkasından ise Hakkari ve Şanlıurfa geldi.

ARTMAYA DEVAM ETMESİ BEKLENİYOR

Nüfus yapılanması üzerine oluşturulan demografik göstergeler Türkiye'de ilerleyen yıllarda yaşlı nüfus oranının artmasını bekliyor. Mevcut yapının artmaya devam ettiği ana senaryoya göre ülkemizde yaşlı nüfus oranının 2030 yılında yüzde 13.5, 2040 yılında yüzde 17.9, 2060 yılında yüzde 27.0, 2080 yılında 33.4 ve 2100 yılında 33.6 olması bekleniyor.

Öte yandan doğum oranlarının düşüş eğilimine devam edeceğini belirten düşük senaryoya göre de ülkemizde yaşlı nüfus oranının 2030 yılında yüzde 13.5, 2040 yılında yüzde 18.2, 2060 yılında yüzde 28.8, 2080 yılında 38.5 ve 2100 yılında 42.8 olması bekleniyor.