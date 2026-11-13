Türkiye’nin geçtiğimiz aylarda hayata geçirdiği ve vatandaşların boş plastik şişe ile ambalajları otomatlara bırakarak anında nakit kazanç sağladığı depozito iade sisteminin ardından, komşu ülke Yunanistan da aynı modeli kendi topraklarına taşımak için düğmeye bastı.

Çevre kirliliğinin önüne geçmek ve geri dönüşüm oranlarını artırmak isteyen Atina yönetimi, ülke genelinde plastik şişeler ve alüminyum kutular için kapsamlı bir depozito iade sistemini devreye almaya hazırlanıyor.

Yunanistan Geri Dönüşüm Ajansı’ndan resmi onay alan DRS Hellas şirketi tarafından yürütülecek projeye göre, tüketiciler içecek satın alırken ürün fiyatından ayrı olarak belirli bir depozito bedeli ödeyecek.

Boşalan ambalajları onaylı toplama noktalarına götüren vatandaşlar ise ödedikleri bu tutarı eksiksiz şekilde geri alacak. Yeni tarife kapsamında 500 mililitreye kadar olan ambalajlar için 10 sent, 500 mililitreden büyük ve 3 litreye kadar olan kaplar için ise 15 sent iade yapılacak.

İade edilen ambalajlar karşılığında tüketicilere verilecek depozito makbuzları, anlaşmalı market ve mağazalardaki alışverişlerde para yerine geçecek.

8 BİN 700 NOKTAYA KURULACAK

Türkiye’deki otomat sistemine benzer bir altyapıyla kurgulanacak ağ kapsamında, 2027 yılına kadar Yunanistan genelinde tam 8 bin 700 geri dönüşüm noktası oluşturulacak.

Süpermarketler, kamusal alanlar ve yoğun ilgi gören turistik bölgelere yerleştirilecek otomatik geri dönüşüm makineleri ile manuel toplama noktaları sayesinde ambalaj atıklarının doğaya karışması engellenecek.

Sistem ilk faaliyete geçtiğinde altyapının yüzde 65’inin hazır olmasını planlayan yetkililer, Yunan adalarındaki mevsimsel nüfus artışını ve turizm hareketliliğini de hesaba katarak toplama noktalarını stratejik bölgelere konumlandıracak. Yunanistan yönetimi, devreye alacağı bu depozito sistemiyle 2029 yılına kadar ülkedeki tüm içecek ambalajlarının en az yüzde 90’ını kaynağında ayrı olarak toplamayı hedefliyor.