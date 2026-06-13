Dünyanın en önemli veri analiz şirketi Football Meets Data, Dünya Kupası için tam 100 bin kez oynatılan simülasyonların sonuçlarını açıkladı. Çalışmaya göre A Milli Takımımız D Grubu’nu zirvede bitirirse, Son 32 Turu’ndaki rakibi büyük ölçüde B Grubu üçüncüsü olacak. İhtimal oranı tam %71.1. B Grubu’nda Bosna Hersek, Kanada, İsviçre ve Katar yer alıyor. Yani Türkiye’nin liderliği halinde en muhtemel rakiplerden biri bu üçlüden çıkacak.