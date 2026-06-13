Dünyanın en önemli veri analiz şirketi Football Meets Data, Dünya Kupası için tam 100 bin kez oynatılan simülasyonların sonuçlarını açıkladı. Çalışmaya göre A Milli Takımımız D Grubu’nu zirvede bitirirse, Son 32 Turu’ndaki rakibi büyük ölçüde B Grubu üçüncüsü olacak. İhtimal oranı tam %71.1. B Grubu’nda Bosna Hersek, Kanada, İsviçre ve Katar yer alıyor. Yani Türkiye’nin liderliği halinde en muhtemel rakiplerden biri bu üçlüden çıkacak.
Yayınlanma : Güncellenme :
Türkiye D Grubu’nu lider tamamlarsa Son 32’deki rakibi yüksek ihtimalle B Grubu’ndan gelecek! Zirvede bitirip önümüze bakalım
100 bin senaryo, Milli Takım’ın yüzde 71.1’lik oranla Bosna, Kanada, İsviçre veya Katar ile eşleşeceğini gösterdi.
www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.