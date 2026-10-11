Türkiye, Mısır, Pakistan ve Suudi Arabistan, ortak açıklamayla Husiler tarafından Suudi Arabistan'a karşı gerçekleştirilen "düşmanca saldırıları en güçlü" şekilde kınadı 13 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ Suudi Arabistan'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'na düzenlenen saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısının 13'e yükseldiği belirtildi. Hindistan'ın Riyad Büyükelçiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, dün düzenlenen saldırıda yaralanan bir Hindistan vatandaşı yaşamını yitirdi. Böylece dünkü saldırıda ölenlerin sayısı 13'e yükselmiş oldu.

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