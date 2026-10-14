ASELSAN, ROKETSAN, HAVELSAN ve TEI başta olmak üzere stratejik savunma sanayisi kuruluşları, yabancı elektrikli otomobillerin yerleşkelere girişini güvenlik gerekçesiyle kısıtladı. Araçların çevre haritası çıkarma ve veri iletme özellikleri nedeniyle dünya genelindeki askeri üslerde de geniş çaplı yasaklar devreye sokuldu.

SAVUNMA DEVLERİ BU KARARI NEDEN ALDI?

Yeni nesil elektrikli araçlarda bulunan yüksek çözünürlüklü kameralar, lidar sensörleri ve sürekli internet bağlantısı güvenlik açığı oluşturuyor. Söz konusu donanımlar, tesis içindeki fiziki yapıları ve hassas bölgeleri ayrıntılı biçimde haritalandırabiliyor. Kaydedilen görsel ve konumsal verilerin kontrolünün araç üreticisi yabancı şirketlerde bulunması, kritik askeri tesislerde bilgi sızıntısı riskini en üst seviyeye taşıyor.

TÜRKİYE'DE DÖRT BÜYÜK KURULUŞTAN GİRİŞ YASAĞI

Türkiye'de savunma sanayisinin öncü kurumları ASELSAN, ROKETSAN, HAVELSAN ve TEI, yabancı elektrikli otomobillerin kampüslere girişini sınırlandırdı. TEI Genel Müdürü Mahmut Faruk Akşit, sensörlerin çevre haritası çıkarma yeteneğine dikkat çekerek önlemlerin zorunlu hale geldiğini açıkladı. Uygulanan protokolle birlikte, veri akışı milli denetim altında olmayan yabancı menşeli araçların hassas üretim, test ve geliştirme sahalarına yaklaşması engellendi.

AVRUPA VE DÜNYA GENELİNDE HANGİ ÖNLEMLER UYGULANIYOR?

Polonya ordusu, Çin üretimi araçların koruma altındaki askeri tesislere girişini yasaklarken personelin kurumsal telefonlarını bu araçların multimedya ekranlarına bağlamasını da durdurdu. Almanya ve Çekya'da ise benzer otomobiller stratejik sanayi bölgelerinden ve istihbarat birimlerinin otoparklarından çıkarıldı. İngiltere ve İsviçre kritik noktaların çevresinde kısıtlamaları artırırken, Fransa karşı istihbarat birimleri BYD ve Tesla modellerinin oluşturabileceği veri güvenliği açıklarına karşı resmi uyarılar yayımladı.

STRATEJİK TESİSLERDE DEVREYE GİREN KÜRESEL DÜZENLEMELER

Amerika Birleşik Devletleri, hazırlanan yeni savunma mevzuatıyla 2027 yılından itibaren yabancı bağlantılı araçların askeri üslere girişini tamamen yasaklamaya hazırlanıyor. Çin ise benzer istihbarat endişeleriyle Tesla marka araçların askeri tesislere erişimini daha önce kısıtlamıştı. Uygulanan güvenlik kararları sivil alanları ve genel araç kullanımını kapsamazken, doğrudan ulusal güvenliği ilgilendiren askeri kampüslerin ve stratejik sanayi tesislerinin korunmasını hedefliyor.