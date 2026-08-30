Adalet Bakanı Akın Gürlek, yargı süreçlerini hızlandırmak ve vatandaşların adalet hizmetlerine erişimini kolaylaştırmak amacıyla hazırlanan "Alo Adalet 135" hattının 1 Eylül itibarıyla pilot illerde devreye alınacağını duyurdu.

Söz konusu uygulama, ilk etapta Ankara Batı, İzmir ve Kayseri adliyelerinde hizmet vermeye başlayacak.

Bakanın sosyal medya hesabı üzerinden konuya ilişkin yapılan açıklamalarda, yeni sistem sayesinde vatandaşların uzun süren dava ve soruşturma dosyalarına yönelik başvurularını hızlı ve güvenli bir şekilde iletebilecekleri belirtildi.

Uygulama kapsamında; ilk derece mahkemeleri, bölge adliye mahkemeleri ve bölge idare mahkemelerindeki beş yılı aşan dava dosyaları ile üç yılı aşan soruşturma dosyaları için başvuru yapılabilecek. Vatandaşlar bu süreçte yapay zeka destekli sesli asistan veya uzman temsilciler aracılığıyla bilgilendirilecek.

Ayrıca aynı hattan iletilen taleplerin Yargı Hizmetlerinin Etkinliği Bürolarına ulaştırılabilecek. Başvuruların, gerekli görülen hallerde ilgili mahkeme veya Cumhuriyet Başsavcılığınca değerlendirilmesinin yanı sıra, inceleme süreçlerine ilişkin gelişmelerin vatandaşlara SMS yoluyla bildirileceği kaydedildi.