Piyasadaki nominal artışa rağmen, konut fiyatlarının enflasyon hızıyla olan yarışı dikkat çekiyor. Mart ayında gerçekleşen %1,13’lük değer artışı, aynı ayın %1,94 olan tüketici enflasyonunun (TÜFE) altında kaldı. Bu tablo, konutun yatırım aracı olarak reel bazda değer kaybetmeye devam ettiğini ortaya koyuyor. Yıllık bazdaki ortalama fiyat artışı ise %27,37 olarak kayıtlara geçti.

KİRA VE AMORTİSMAN SÜRELERİNDE GÜNCEL DURUM

Mart ayı verilerine göre Türkiye genelinde ortalama konut kirası 26 bin TL seviyesine ulaştı. Yatırımın geri dönüşünü simgeleyen verilerde ise bir konutun yıllık kira getirisi ortalama %7,25 olarak hesaplanırken, ülke genelinde amortisman süresi 14 yıl olarak belirlendi.

METREKARE FİYATI EN PAHALI 5 İL

Türkiye’nin en pahalı illeri listesinde Muğla, İstanbul ve Antalya, metrekare fiyatında 50 bin TL barajının üzerindeki konumlarını koruyor. Ancak mart ayı listesinde bazı şaşırtıcı detaylar da yer alıyor.

Bartın Listeye Girdi: Büyükşehirlerin ağırlıkta olduğu "en pahalı 10 il" listesine Bartın’ın 43 bin 534 TL ile giriş yapması dikkat çekti.

Ankara İlk 10’da Yok: Başkent Ankara’da fiyatlar yıllık bazda yaklaşık %40 artmasına rağmen, 36 bin 561 TL’lik metrekare fiyatıyla en pahalı ilk 10 şehir arasında yer bulamadı. Listenin geri kalanında şu iller yer alıyor:

Muğla: 65.607 TL

İstanbul: 62.204 TL

Antalya: 52.011 TL

Çanakkale: 49.841 TL

İzmir: 47.746 TL

METREKARE FİYATI EN UCUZ 5 İL

Konut metrekare fiyatının en düşük olduğu iller incelendiğinde, listenin başında 16 bin 188 TL ile Kilis yer alıyor. Genellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin ağırlıkta olduğu "en ucuz iller" kategorisinde, sanayi ve kış turizmi potansiyeliyle bilinen Kayseri'nin (21.941 TL) yer alması mart ayının en çarpıcı verilerinden biri oldu. Listenin geri kalanında şu iller yer alıyor:

Kilis: 16.188 TL

Osmaniye: 20.451 TL

Malatya: 20.694 TL

Ağrı: 20.845 TL

Kayseri: 21.941 TL

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, Mart 2026 verileri, Türkiye konut piyasasında hem birim fiyat bazında hem de toplam konut bedeli bazında yeni bir dönem başlatmış durumda.

Fiyatlar 40 bin TL ve 4 milyon TL eşiklerini aşarken; piyasanın dinamikleri enflasyon, bölgesel talep ve yatırımın geri dönüş süreleri üzerinden şekillenmeye devam ediyor.