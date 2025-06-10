Türkiye’deki yasa dışı bahis pazarı, korkutucu boyutlara ulaştı. Birleşmiş Milletler verilerine göre dünya genelinde 1.8 trilyon dolarlık bir pazar olan yasa dışı bahis, Türkiye’de 100 milyar lirayı aştı. Milli Piyango idaresince Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’na (BTK) bildirilen yasa dışı internet sitesi sayısı da bunu gözler önüne serdi.

YASAL BOŞLUKLAR VAR

Yasa dışı bahis ve kumar oynatan internet sitelerinin sayısı son 3 yılda 10 kat arttı. CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül yasa dışı bahis oynatan sitelerin kapatılmasının prosedür sebebiyle 15 günü bulduğuna dikkat çekerek, “Aynı site 14 kez kapatılmasına rağmen sadece harf ve noktalama işareti farkı ile isim değiştirip, tekrar açılmış. Mücadele kapsamında yasal boşluklar var. Yasa dışı bahis sitelerinin isimleri, milli maçlarımız ve kulüplerinin yurt dışındaki maçlarında da reklam panolarında yer alıyor. Bu kapsam da TRT yayınlarına müdahale de edilmiyor” diye konuştu.