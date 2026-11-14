Türkiye'de son dönemde etkili olan ani sıcaklık değişimleri, kuvvetli yağışlar ve fırtınalar gündemdeki yerini korurken iklim bilimci Prof. Dr. Doğan Yaşar'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. TGRT'ye konuşan Yaşar, dünyanın güçlü bir El Nino sürecinden geçtiğini belirterek Türkiye için yağış uyarısında bulundu.

149 YIL SONRA BİR İLK YAŞANIYOR

Pasifik Okyanusu'ndaki deniz suyu sıcaklıklarının yükselmesine dikkat çeken Prof. Dr. Yaşar, mevcut süreci "Mega El Nino" olarak tanımladı. Yaşar, "Mega El Nino'nun tam ortasındayız şu anda. En son 1877 yılında oluşan bir olay bu. 140 yıl sonra ilk defa oluşuyor" ifadelerini kullandı.

Deniz suyu sıcaklıklarının atmosferdeki nem oranını ve yağış miktarını etkilediğini belirten Yaşar, 2026 yılının yağış ve sel olayları bakımından rekorlarla ilerlediğini söyledi.

YAĞIŞLAR 2037'YE KADAR SÜREBİLİR

Türkiye'de önümüzdeki dönemde de yağışlı havanın etkisini sürdüreceğini belirten Yaşar, özellikle kasım ve aralık aylarına dikkat çekti. İstanbul'da yaşanan yağışların olağanüstü boyutlara ulaştığını savunan Yaşar, kentte ekim, kasım ve aralık aylarında ortalama toplam 244 kilogram yağış görülürken bir günde 272 kilogram yağış düştüğünü ifade etti.

Uzun vadeli tahminlerini de paylaşan Yaşar, Türkiye'nin 2036-2037 yıllarına kadar yağışlı bir dönemde kalabileceğini öne sürdü. Yaşar, "Bundan sonra 2036-2037'lere kadar yağışların en az 7-8 yılı ortalamalarda ya da ortalamaların üzerinde olacaktır. Ve olacaktır da zaten" dedi.

SELİN NEDENİ SADECE İKLİM DEĞİL

Sel ve taşkınların yol açtığı zararlarda yanlış yapılaşmanın da etkili olduğunu vurgulayan Yaşar, özellikle dere yataklarına yapılan binalara dikkat çekti. Yaşar, "Biz insanlar kirletiyoruz ve olmadık yerlere bina yapıyoruz. Sel yataklarına binalar yapıyoruz ve ardından da iklimleri suçluyoruz" ifadelerini kullandı.