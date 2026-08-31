Denizli’nin Çivril ilçesinde yaşayan ve yurt içi ile yurt dışındaki operasyonlarda görev yapan kahraman askerlere elma götürmesiyle tanınan 76 yaşındaki Muhammet Yılmaz, bu kez yönünü Şırnak’a çevirdi. Kamuoyunda "Elmacı Dede" olarak bilinen Yılmaz, elma sezonunun henüz açılmaması üzerine bahçesinden topladığı 1300 kilogramlık üzümü aracına yükleyerek Mehmetçik’e moral vermek üzere yollara düştü.

36 SAATTE ŞIRNAK'A SINIRA ULAŞTI

Kendi imkanlarıyla kilometrelerce yol kateden Muhammet Yılmaz, tam 36 saat süren 1550 kilometrelik yolculuğun ardından Şırnak’a vardı. Topladığı tonlarca üzümü teslim etmek üzere 23. Piyade Tümen Komutanlığına yönelen Yılmaz, kentteki misafirperverlikten ve Şırnak'ın geçirdiği büyük değişimden övgüyle bahsetti.

“15 YILDIR BÜTÜN ASKERLERE MORAL OLDUM”

Yıllardır süren bu anlamlı yolculuğunu aksatmadan sürdürdüğünü belirten Yılmaz, hedefinde yeni rotalar olduğunu vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"Yıllardır bahçemde yetiştirdiğim elmaları askeri birliklere getiriyorum. Elma mevsimine yaklaşık 1,5 ay var. Eli boş gelmemek için bu sefer askerlerimize üzüm getirdim. Yaklaşık 1550 kilometrelik yolu 36 saatte geldim. Şırnak'taki misafirperverlik hiçbir yerde yok. Şırnak çok güzel olmuş. Herkesin gelip görmesini tavsiye ederim. Şırnak'tan sonra Hakkari, Yüksekova ve Çukurca'daki birliklere gideceğim. 15 yıldır Barış Pınarı, Zeytin Dalı, Afrin Harekatı gibi bütün operasyonlarda askerlere moral oldum. Hep onların yanındaydım. Sağlığım el verdiği sürece bunu sürdürmeye devam edeceğim."