Bakanlığın yaptığı denetimler sonucunda, Onur Market bünyesinde satılan kırmızı et köfte içerisinde kanatlı eti ve taşlık bulunduğu saptandı. Gıda güvenliğini ihlal eden 55 işletmenin yer aldığı güncel listede; sucuk, kavurma, bal ve zeytinyağı gibi temel gıda ürünlerinde yapılan hileler dikkat çekti.

BAKANLIK 55 FİRMAYI İFŞA ETTİ

Denetimler kapsamında 8 farklı sucuk markasında mekanik ayrılmış kanatlı eti ve gıda boyası kullanımı gibi usulsüzlükler belirlendi. Aksaray merkezli Aksamet Et Ürünleri’ne ait sucuklarda gıda boyası tespit edilirken, Erzurum Karakoçlar Et Ürünleri’nin kavurma ürününde ise sakatat olarak kalp kullanıldığı raporlandı.

Bakanlık, belirli periyotlarla taklit ve tağşiş listelerini açıklayarak, gıda hilesine başvuran üretici ve işletmeleri kamuoyuna ifşa etmeye devam ediyor.

ONUR MARKET YETKİLİLERİNDEN AÇIKLAMA

Gıda Bülteni’ne konuya ilişkin açıklama yapan Onur Market yetkilileri, tağşiş tespit edilen ürünün merkezdeki et kombinasyon tesislerinde hazırlanmadığını belirtti. Söz konusu ürünün Eyüpsultan şubesindeki kasap reyonu personeli tarafından hazırlandığını ifade eden yetkililer, ilgili personelin uyarıldığını ve gerekli idari süreçlerin işletildiğini kaydetti.

İstanbul Perakendeciler Derneği (PERDER) üyesi olan ve Et ve Süt Kurumu ile yaptığı protokol kapsamında et fiyatlarını sabitleyen zincir, kurumsal internet sitesinde ürünlerin veteriner hekim denetiminde ve yüksek hijyen standartlarında hazırlandığını taahhüt ediyordu.

"Güveniyorum çünkü Monet" sloganıyla hizmet veren şirket, tüm aşamalarda maksimum seviyede titiz davranıldığını ve kontaminasyon risklerine karşı önlem alındığını belirtmesine rağmen, şube bazlı yapılan denetimlerde ortaya çıkan bu tablo kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.